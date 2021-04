Un café communautaire à Tourville

Un café communautaire (à contribution volontaire) ouvrira tous les mercredis à compter du 7 avril 2021 de 13 h à 16 h au 962, rue des Trembles, au centre municipal de Tourville.

Depuis plus d’un an, la friperie « la Frip à Monk », située au même endroit, connaît un franc succès. À la suite de nombreux commentaires de citoyens et bénévoles qui désiraient avoir un espace pour échanger et discuter, une idée de café communautaire a émergé. Ce café est accessible à tous les citoyens sans égard à leur âge. Les jeunes sont les bienvenus.

« C’est un réel bonheur de pouvoir intégrer ce projet qui inclut tous les citoyens et qui permettra de briser l’isolement en ces temps peu communs », indique Mélanie Hébert, agente de développement au CDC ICI Montmagny-l’Islet.

Tous les moyens seront mis en place pour le respect des normes sanitaires. Le port du masque est obligatoire ainsi que le lavage des mains à l’entrée. La distanciation sociale de 2 m sera aussi respectée. Il est également demandé de ne pas venir au café si vous avez des symptômes.