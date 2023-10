Un centre communautaire tout neuf, mais à quel prix?

Projet de plus grande envergure, pandémie et frais supplémentaires à débourser pour les plans et devis. Saint-Pascal bénéficiera d’un Centre communautaire Robert-Côté tout neuf d’ici 18 à 24 mois, mais à quel prix? Attendus depuis au moins 2018, les travaux viennent tout juste de commencer, mais l’ensemble de la facture, elle, laisse un goût amer en bouche.

Six ans. La rénovation et l’agrandissement du Centre communautaire Robert-Côté figurent sur l’écran radar de la Ville de Saint-Pascal depuis, minimalement, 2017. Le projet évalué à l’époque à 3,2 M$ venait de recevoir une aide financière de 2,2 M$ dans le cadre du programme Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, Fonds des petites collectivités – volet infrastructures provinciales territoriales.

« Il y a toujours eu deux projets dans les cartons : un plus modeste et un plus gros. Avant de recevoir cette aide financière, on s’enlignait pour un plus petit projet. Quand on a reçu cette aide financière, on a cessé la préparation du petit projet pour se consacrer à celui de plus grande envergure », a rappelé Jean Langelier, directeur général à la Ville de Saint-Pascal.

Ce projet plus ambitieux implique l’aménagement au rez-de-chaussée d’une salle de réception pouvant être séparée en deux, avec éclairage et sonorisation à la fine pointe de la technologie, un agrandissement vers la rue Notre-Dame, la démolition du hall d’entrée pour y intégrer un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, le réaménagement de la bibliothèque au sous-sol avec une salle multifonctionnelle annexée, et la création d’une terrasse extérieure. « On ne conserve que la coquille; on refait de fond en comble », a résumé le directeur général.

Explosion des coûts

Enclenché depuis environ trois semaines, le projet a finalement mis un peu plus de temps que prévu avant de se concrétiser. Le déménagement du nouvel hôtel de ville dans l’ancien presbytère, dont on disait en juillet 2017 qu’il serait repoussé à plus tard, s’est finalement réalisé avant celui du Centre communautaire Robert-Côté, dont on prévoyait au départ lancer le chantier en 2018. La pandémie s’est aussi invitée, de telle sorte que l’appel d’offres pour les services professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux ne s’est pas terminé avant mai 2021.

Conséquence principale du report dans le temps : l’explosion des coûts, une augmentation qui frôle les 155 %, pour un montant global estimé à 8 148 370 $ selon les informations parues dans le procès-verbal de la réunion du 17 juillet dernier. D’un règlement d’emprunt initial de 1 200 300 $, la Ville de Saint-Pascal a été contrainte de revoir à la hausse sa demande de financement à 6 948 070 $.

Lors de cette même réunion, l’ex-maire de Saint-Pascal Rénald Bernier a profité de la période de questions pour demander si « la Ville a exploré l’existence d’autres programmes qui permettraient l’obtention d’une aide financière plus avantageuse pour la réalisation du projet de réfection du centre communautaire ». Jean Langelier est d’avis que de partir à la recherche d’autres aides financières gouvernementales aurait possiblement retardé le projet d’encore deux ans, avec le risque que l’ensemble de la facture grimpe de nouveau.

Des contacts avec des fonctionnaires gouvernementaux ont été établis afin de vérifier si la subvention de 3,2 M$ pouvait être bonifiée. « Ils ont été clairs : il s’agit d’enveloppes fermées sans possibilité de bonification », a enchaîné le directeur de la Ville. Un choix a donc été fait par les élus, celui d’aller de l’avant avec le projet, car « la population demande la réfection du centre communautaire depuis longtemps ».

Le directeur général n’a pas précisé au Placoteux l’impact du règlement d’emprunt sur le compte de taxes des citoyens de Saint-Pascal, mais celui-ci aurait été échelonné sur une trentaine d’années afin d’en minimiser les effets. Une firme spécialisée a depuis été embauchée pour trouver un commanditaire national qui voudrait associer son nom au Centre communautaire Robert-Côté.

D’autres frais

Rien pour aider à la facture globale du projet, la Ville de Saint-Pascal s’est aussi retrouvée à débourser des frais supplémentaires de 87 104,56 $, excluant les taxes, à Atelier 5 inc. Cette firme est celle qui a obtenu le contrat des services professionnels en architecture et en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux, à la suite de l’appel d’offres tenu en 2021.

Selon le contrat établi entre les deux parties, la Ville de Saint-Pascal devait débourser une somme de 269 386,43 $, incluant les taxes, à Atelier 5. Or, des activités de conception, de plans, d’études et d’analyse non prévues dans l’appel d’offres auraient été nécessaires, selon Jean Langelier.

« On a analysé chaque item, et oui, il y avait bien des demandes qu’on a ajoutées et qui n’étaient pas dans le devis de départ lorsque la firme a soumissionné. Il a fallu payer », a-t-il précisé.

La Ville de Saint-Pascal prévoit 18 mois de travaux au Centre communautaire Robert-Côté. Tout le projet devrait toutefois prendre deux ans avant d’être complété dans son ensemble, puisque la Ville dotera le bâtiment d’une génératrice d’urgence qui peut prendre jusqu’à 24 mois avant d’être livrée. L’ouverture officielle serait vraisemblablement prévue pour le début de 2025, soit près de huit ans après l’octroi de la subvention de 2,2 M$.