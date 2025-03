Un centre socioculturel pour rassembler la communauté

La Ville de Saint-Pascal convie la population à l’inauguration officielle de son tout nouveau Centre socioculturel le 22 mars. Une journée entière d’activités gratuites est prévue afin de permettre à tous de découvrir ce lieu polyvalent.

La journée débutera sous le signe de la magie pour les tout-petits avec une heure du conte animée par Alexandra Pineault et son chien. Suivra le spectacle Marimba cherche sa planète, une aventure spatiale mettant en scène une héroïne qui apprend à embrasser sa différence à travers des chansons et des marionnettes.

En début d’après-midi, la Maison des jeunes organisera un tournoi de jeux vidéo sur Nintendo Switch et PS5, ouvert à tous les niveaux. Un peu plus tard, l’atelier Accro de la Techno proposera une immersion dans l’univers des circuits électroniques et des véhicules solaires, une occasion d’explorer la science de manière ludique.

En soirée, place à la musique avec le spectacle de Jeff Rivard et Tone Bone. Le guitariste, accompagné de son groupe, interprétera des classiques du blues et du rock, des années 50 à aujourd’hui. L’entrée est gratuite, mais une réservation en ligne est requise en raison du nombre limité de places assises.

Avec cette programmation diversifiée, l’inauguration du Centre socioculturel de Saint-Pascal mettra en lumière sa vocation de lieu de rencontres et de découvertes pour toute la communauté.