Un cidre à saveur de solidarité communautaire

Le Domaine Ritt lance le Viorne Trilobée, un cidre à base de pomme et de pimbina dont une partie des profits de la vente sera versée à Arbre-Évolution afin de soutenir son projet agroécologique du Verger de l’Évolution, à Sainte-Louise. Les revenus de ce cidre dégageront une somme de 2500 $ afin d’augmenter l’impact des plateaux de travail déployés au Verger avec des jeunes de la région.

Après avoir été contacté par Arbre-Évolution pour l’achat de fruit frais, la curiosité de Jean-François Ritt, propriétaire du Domaine Ritt basé à Cap-Saint-Ignace, avait été piquée au vif. « Arbre-Évolution me proposait le pimbina pour fabriquer une boisson. Après l’avoir goûté, je trouvais ça très curieux et intéressant. Et quand j’ai compris que ce pimbina avait une connotation toute particulière sur le plan social, j’ai eu envie d’en faire plus », raconte M. Ritt.

Inspiré par des initiatives similaires déployées depuis quelques années par les microbrasseries Ras’L’Bock et plus récemment la Tête d’Allumette, le Domaine Ritt a décidé lui aussi de remettre des fonds à la Coopérative de L’Islet. « Solvabiliser un verger abandonné depuis des années et garni de petits fruits peu connus n’est pas une tâche facile, spécialement quand on cherche à créer d’abord et avant tout des retombées éducatives et sociales dans la région », explique Maude Rochette, coordonnatrice du Verger de l’Évolution. « Grâce à nos partenariats avec des microbrasseries et des cidreries, non seulement nous sommes en mesure de vendre beaucoup de fruits à un prix compétitif, mais, en plus, on reçoit des contributions financières qui font toute la différence pour notre développement », ajoute-t-elle.

Le Verger de l’Évolution est une importante initiative agroécologique initiée en 2019. Il se situe sur une terre agricole de 14,4 hectares dans les hauts plateaux de Sainte-Louise, un site enchanteur regorgeant d’écosystèmes variés. « Nos divers partenariats avec les Carrefours jeunesse-emploi, écoles, organismes communautaires et camps d’été de la région nous permettent de conscientiser la population à travers l’action terrain », ajoute Maude Rochette.

Perché dans les montages de l’arrière-pays, protégé par d’impressionnantes falaises et offrant une vue imprenable sur le Fleuve, le Verger de l’Évolution contient déjà plus de 2000 plants d’aronias, viornes, amélanchiers, camerisiers, sureaux, noisettes et cassissiers. Bref, ce site semble avoir tout ce qu’il faut pour enseigner la nature. Depuis trois ans, plus de 400 jeunes de 9 à 18 ans y ont séjourné avec des écoformateurs.

Domaine RITT — Cidrerie & Vergers, c’est la vision d’un homme, Jean-François RITT. Jean François s’installe au Québec en 2009 après avoir complété un doctorat en microbiologie du vin en Bourgogne. Depuis 2018, il élabore ses propres cidres avec son savoir-faire et sa passion créatrice. « Attaché au développement et à la mise en valeur du terroir, l’opportunité d’utiliser un fruit cultivé localement par Arbre-Évolution devenait une évidence dans le développement de ce nouveau cidre. Issu des pommes du domaine et du jus de viorne trilobée, ce cidre “nature” exprime des saveurs extraordinaires. La belle acidité et la légère astringence lui confèrent les qualités d’un cidre à boire en toute occasion », explique M. Ritt.

Source : Arbre-Évolution