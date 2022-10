Un comité régional pour la sécurité incendie au Kamouraska

Le conseil de la MRC de Kamouraska a procédé à la création d’un nouveau comité régional pour la sécurité incendie au Kamouraska. Composé majoritairement d’élus, il a notamment pour objectif d’établir une vision commune sur les enjeux régionaux en sécurité incendie, de poser un regard proactif ensemble sur les solutions possibles et de relever les défis communs en lien avec l’optimisation des équipements et des ressources.

Le comité, représentatif du territoire, a aussi pour mandat d’étudier certaines questions touchant la sécurité incendie et de faire des recommandations en conséquence au Conseil de la MRC et aux autorités locales en sécurité incendie. Il est composé des membres suivants ;

« Essentiellement, avec ce comité, nous désirons répondre aux obligations et objectifs du schéma de couverture de risque incendie et assurer une planification régionale optimale de la sécurité incendie pour offrir un milieu de vie hautement sécuritaire à la population, a déclaré le préfet élu. Les partenariats sont essentiels pour optimiser le fonctionnement et assurer la sécurité des citoyens. Que ce soit par la mise en commun de ressources, de matériel ou pour préparer les années à venir ensemble, faire équipe est primordial », termine-t-il.