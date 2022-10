Un doux souvenir de mon passage en obstétrique

En septembre dernier, j’ai eu la chance de vivre mon premier accouchement à l’hôpital de La Pocatière, entourée d’une équipe merveilleuse. Je tiens à les remercier pour leurs précieux soins, et surtout à souligner le service exceptionnel que j’ai reçu pendant mes quatre jours d’hospitalisation.

Pendant mon séjour, j’ai eu la chance de découvrir bien plus qu’un personnel médical, mais aussi des gens de cœur. J’ai été en contact avec des personnes passionnées, disponibles, rassurantes et à l’écoute.

Je souhaite partager mon expérience, car bien souvent ce département fait la une des journaux pour ses coupures de services, et on parle rarement d’eux positivement. Pourtant, c’est bien plus que cela !

Je tiens également à remercier le personnel de la clinique médicale de La Pocatière, l’anesthésiste, et le département de chirurgie qui donne un service et des soins d’exception.

Encore merci à tous !

Marjorie Milliard, L’Islet