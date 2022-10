Volet randonnée de Techniques équines : Lettre à la directrice de l’ITAQ

Parler ainsi ne fait que mettre de l’avant une déconnexion réelle avec le milieu équestre québécois. La vaste majorité des propriétaires de chevaux au Québec, et des gens qui pratiquent l’équitation, le fait de manière non compétitive, dans un contexte ludique et de loisir, en respect de leur animal. En d’autres mots, les cavaliers et les entraîneurs de notre province pratiquent une équitation de randonnée en grande majorité. Ce type d’équitation en est un qui ne pousse aucunement vers une performance extrême de l’animal. Au contraire, le cavalier recherche plutôt un état de collaboration, d’union et de compréhension avec son cheval, et ce, afin de pratiquer un loisir enrichissant et parfois même thérapeutique.