Un Énoncé économique qui ne ferait rien pour régler la crise du coût de la vie au Canada

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux réagit à l’Énoncé économique de l’automne du gouvernement.

M. Généreux déplore le fait que l’Énoncé économique présenté hier par la ministre des Finances n’offre aucune mesure concrète pour contrer l’inflation qui plombe les finances des familles québécoises :

« La ministre Chrystia Freeland a confirmé que les revenus du gouvernement ont augmenté de 40,1 milliards de dollars au cours de cette seule année. Cela signifie que l’inflation ne fait pas qu’augmenter les coûts des produits essentiels de tous les jours, comme l’épicerie, l’essence et le chauffage domestique, elle fait aussi augmenter les impôts des Québécois. »

« Je vois les impacts dévastateurs de l’inflation dans mon comté. Des représentants de banques alimentaires m’ont récemment interpellé pour me dire que l’achalandage s’était grandement accru au cours des deux dernières années. Ce sont des gens qui ont des emplois, mais en raison de la hausse du prix des aliments, ils n’ont d’autre choix que de se tourner vers les banques alimentaires pour se nourrir adéquatement. »

« Malgré les nombreux exemples de familles qui peinent à arriver, les libéraux ont démonté qu’ils sont complètement déconnectés de la réalité, et que seuls les conservateurs ont à cœur les préoccupations des Québécois. Nous avions deux demandes concernant l’Énoncé économique : renoncer aux hausses de taxes prévues pour 2023, et cesser les nouvelles dépenses. Aucune de nos demandes n’a été satisfaite, et c’est la raison pour laquelle nous ne soutiendrons pas cette mise à jour inflationniste. »

Source : Bernard Généreux, député