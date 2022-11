Un entraîneur de haut niveau au club de La Pocatière

Les 17 et 24 novembre derniers, le club Judo La Pocatière recevait la visite de Vincent Marticotte, entraîneur régional désigné par Judo-Québec pour la région de Québec dont fait partie le club de La Pocatière.

C’est la première année que Judo-Québec met en branle ce service pour les clubs. Chaque club peut recevoir l’entraîneur désigné quatre fois par année. L’objectif de cette démarche est de permettre aux clubs d’avoir une ressource pour développer l’aspect de la performance chez les judokas intéressés à la compétition de haut niveau. Cette approche permet aux entraîneurs dans les clubs d’alléger leur tâche, puisqu’ils doivent enseigner le judo autant aux jeunes qu’aux plus vieux, dans les aspects du judo de loisirs et du judo de compétition.

Ainsi, l’entraîneur régional peut même faire le suivi et l’accompagnement de certains jeunes motivés par la compétition. Cela permet aussi de découvrir des talents en région.

M. Marticotte, originaire de Sept-Îles, possède le niveau Trois du programme national canadien des entraîneurs, ceinture noire troisième dan, et a aussi été champion canadien plusieurs fois lorsqu’il était en action, avant de devenir entraîneur. Il a enseigné le judo au club Shidokan de Montréal de maître Iroshi Nakamura, neuvième dan, autrefois entraîneur olympique. M. Marticotte a aussi agi comme entraîneur-chef de ce club.

Selon Jacques Dufour, directeur technique du club de La Pocatière, une telle approche aurait été intéressante à l’époque des Marylise Lévesque, olympienne, Annik Gourde, les sœurs Ève et Alix Renaud-Roy, Raphaël Bernier, Étienne Pilote, et plus récemment Jasmin Bélanger, pour ne nommer que ces judokas. Le club Judo La Pocatière compte faire revenir Vincent Marticotte à la session d’hiver, puisque les participants ont fortement apprécié cette expérience. D’ici là, le club se prépare pour la Coupe Avantis qui aura lieu le samedi 10 décembre à la Polyvalente de La Pocatière.

Source : club Judo La Pocatière