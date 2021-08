Un été d’apprentissage pour un cadet de Sainte-Louise

Le cadet Laurent Harton de l’Escadron des cadets de l’Aviation royale du Canada (ECARC) 761 Région du Kamouraska participe cet été au Centre d’entraînement virtuel des cadets (Bravo) au cours d’aviation élémentaire.

Laurent Harton, résident de Sainte-Louise, a décidé d’investir six semaines de son été pour suivre cette formation. « Sur ce cours, nous apprenons les bases de l’aviation et ce que j’ai préféré était de fabriquer une maquette de moteurs. » Nous explique Laurent. Le cours d’aviation élémentaire les prépare à poursuivre leur formation en aviation au sein du Programme des cadets de l’Aviation royale du Canada. En plus de Laurent, plusieurs autres cadets de l’unité et de la région ont participé à une activité d’été virtuelle ou en présence du Programme des cadets. Les inscriptions pour le Programme des cadets commencent en septembre. Pour plus d’informations sur le Programme des cadets du Canada, visitez notre site www.canada.ca/devenir-cadet ou suivez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/CadetsQuebec.

Source : Capitaine Frédérick Guay