Un férié pour le Jour de la Terre

Total Fabrication est un fabricant de produits d’entretien et ménagers écologiques, propriétaire de la marque Pure et Purenature. Il est situé dans l’ancienne usine laitière de Saint-Alexandre.

Les employés avaient déjà accès à différents avantages qui valorisent l’environnement, par exemple, ils reçoivent une indemnité s’ils se déplacent au moyen d’un véhicule hybride ou électrique et ils ont accès à huit heures de bénévolat rémunérées lors d’une implication communautaire et environnementale.

Au-delà du congé, qui sera assorti d’une formation environnementale gratuite de Florence-Léa Siry pour les employés et leurs familles, l’entreprise souhaitait envoyer un signal fort et inciter d’autres entreprises à faire de même.

Chez Total Fabrication, le respect et la protection de l’environnement sont des principes essentiels soutenus par la direction et l’ensemble du personnel. Les objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques sont fixés, révisés et mis à jour afin d’améliorer continuellement la performance environnementale. Total Fabrication se veut proactif et s’engage à se conformer et aller au-delà de toutes lois et règlements applicables en matière d’environnement.