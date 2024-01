Un franc succès pour le Tournoi des 5

Le 29 et 30 décembre dernier avait lieu le Tournoi des 5 à l’aréna de Saint-Pamphile, là où la discipline et l’endurance sont de mise. Au total, trente équipes se sont inscrites.

Celles-ci, formées de cinq joueurs incluant le gardien de but, devaient disputer leur match à raison d’un seul joueur pour effectuer le changement. D’une durée de dix minutes, chaque partie a été disputée dans une chaude rivalité entre les équipes.

Le tournoi étant divisé en deux catégories, soit la catégorie C- et la catégorie C+, cela a permis d’avoir une tranche d’âge diversifiée. Sur les deux jours du tournoi, plus de 500 spectateurs étaient présents dans les estrades.

Les amateurs de hockey étaient donc au rendez-vous pour assister aux rencontres. Dans la catégorie C-, l’équipe de Nicolas Caron a remporté la finale, tandis que dans la catégorie C+, l’équipe de Mathieu Tremblay a su se démarquer et remporter la finale du tournoi. À la suite du succès de cette édition, il est certain que le Tournoi des 5 sera de retour en décembre 2024.

Source : Ville de Saint-Pamphile