Un incendie ravage en partie les Enfants du Soleil

Considérée par plusieurs comme une institution à Saint-Jean-Port-Joli, la boutique les Enfants du Soleil a été la proie des flammes dans la nuit du 15 au 16 février. L’ensemble des dommages pourrait surpasser les 100 000 $ de l’avis du propriétaire Alain Raby.

Le feu est survenu après 2 h dans la nuit. Les pompiers ont été alertés à 2 h 7, selon le directeur du service incendie de Saint-Jean-Port-Joli François Caron. 25 pompiers en provenance de Saint-Jean-Port-Joli, mais également des casernes environnantes de L’Islet, Saint-Aubert et Saint-Roch-des-Aulnaies ont été nécessaires pour maîtriser le brasier qui aurait débuté dans le sous-sol de la boutique, avant de s’étendre à une partie du rez-de-chaussée.

« Mon commerce est relié directement à la centrale. Quand on m’a contacté pour me dire que le feu était pris, je trouvais que ça commençait à sentir pas mal la fumée. Je suis sorti de la maison et j’ai descendu l’escalier, et comme il ventait beaucoup, en un rien de temps tout le devant du rez-de-chaussée s’est embrasé. Je croyais que ma maison était perdue » a raconté le propriétaire Alain Raby, qui habite au deuxième étage du commerce.