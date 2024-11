Un jukebox adapté pour les résidents du CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli

Le CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli a récemment fait l’achat d’un jukebox pour ses résidents afin de contribuer à leur bien-être, grâce à une généreuse contribution de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet et de l’organisme de bienfaisance Le Noël du bonheur.

La musique, en plus de créer des moments agréables, et d’instaurer une ambiance chaleureuse et conviviale, offre une multitude de bienfaits aux résidents, tant sur le plan physique que psychologique. Elle favorise la détente, apporte du plaisir, et peut même avoir des effets thérapeutiques.

Selon les besoins du moment, la musique peut être choisie pour être apaisante et favoriser la relaxation, ou bien stimulante pour encourager l’éveil et l’interaction. Elle a également le pouvoir de raviver des souvenirs, permettant ainsi aux résidents de se reconnecter à leur passé, et de faire revive d’une certaine manière des émotions ou des moments importants de leur vie.

Depuis son installation au CHSLD, le juke-box est devenu un outil central dans la vie quotidienne des résidents. Chaque jour, il est utilisé par de nombreux résidents qui l’apprécient pour son côté interactif et personnalisé. Certains d’entre eux en profitent même pour offrir des prestations de chant, apportant ainsi une dimension supplémentaire de joie et de partage au sein de la communauté.

L’acquisition du juke-box a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, ainsi qu’au soutien constant de l’organisme de bienfaisance Le Noël du bonheur. Cet organisme, qui œuvre depuis plus de 35 ans aux côtés du CHSLD, a joué un rôle clé dans la réalisation de ce projet. Grâce à cette collaboration, les résidents peuvent désormais bénéficier d’un outil qui enrichit leur quotidien, et qui favorise des moments de convivialité et de bien-être.