Un Kamouraskois président du comité des usagers du Bas-Saint-Laurent

Le président du comité des usagers du Kamouraska sert maintenant l’ensemble de la région à titre de président du comité des usagers et de résidents du Bas-Saint-Laurent.

René Dufour de Saint-Philippe-de-Néri s’est retrouvé à la tête du comité des usagers du Kamouraska il y a quatre ans. Peu de temps avant, on l’avait invité par connaissances interposées à joindre cette organisation qui agit comme gardien des droits des patients. « Le comité sert à protéger les droits des usagers et à donner la chance de conseiller et suivre les usagers. Nous sommes les oreilles et les yeux de l’organisation », résume René Dufour.

Ses nombreuses implications expliquent qu’on l’ait approché pour le poste. En effet, il a été conseiller et maire de Saint-Philippe-de-Néri et a fait sa marque sein du club optimiste, des loisirs et des fêtes du 125e. Après avoir fait sa place comme représentant du comité du Kamouraska, il a montré un intérêt à donner un coup de main à la suite de l’annonce du retrait de la présidente régionale du comité des usagers du Bas-Saint-Laurent. De fil en aiguille, on a plutôt proposé sa candidature comme président, ce qu’il a accepté.

Cette implication l’enrichit beaucoup. Comme il se plaît à dire, on devient un usager du système de santé à la naissance et jusqu’à la mort. « Ça prend une bonne empathie et être capable de faire la part des choses. Je suis du type très terre-à-terre. De mon côté, je préfère être en mode solution », précise René Dufour.

Par ses fonctions, il rencontre en privé la PDG du CISSS pour présenter les doléances des citoyens. Il juge avoir une très bonne écoute et s’attarde surtout aux solutions. Reste que la faible relève sur ces comités est préoccupante. Retraité, il est parmi les plus jeunes présidents. Il aimerait voir différentes tranches d’âges être représentées, dont les jeunes familles.

Pour rejoindre le comité des usagers du Kamouraska, il suffit de composer le 418-856-7000 poste 3184.