Un karatéka de Saint-Philippe-de-Néri en route pour le Japon

Fort d’une deuxième position remportée lors d’une compétition d’importance tenue à Montréal en avril dernier, Eric Tremblay de Saint-Philippe-de-Néri se rendra au Japon en octobre prochain pour participer au Championnat mondial de karaté Kyokushin. L’homme de 39 ans a réussi cet exploit à peine un an après être passé à ce style de karaté.

Le karaté Kyokushin est un art martial relativement récent qui a pris naissance à Tokyo, au Japon, dans les années 1950.

Son système de combat est basé sur les styles de karaté plus traditionnels, mais il se démarque notamment par des coups plus directs et plus lourds, ce qui peut s’apparenter au kickboxing.

Au Québec, Georges St-Pierre est certainement l’ambassadeur le plus connu de karaté Kyokushin avec sa ceinture noire troisième dan, le grade actuel d’Eric Tremblay.

« Mon maître est André Gilbert. Il a d’ailleurs entraîné Georges St-Pierre dans le passé », dit fièrement le Saint-Philippéen.

Eric Tremblay pratique le karaté depuis plus de 20 ans. D’abord adepte du style Kenpō, il l’enseignait depuis quelques années dans la région, avant d’être initié tout récemment au Kyokushin.

Ses cours, offerts à Mont-Carmel, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Pascal, sont maintenant orientés vers cette forme de karaté.

« Je cherchais un nouveau défi, je dirais peut-être même quelque chose de plus intense. Le karaté Kyokushin, c’est une autre façon de combattre. Quand tu portes les coups, ça frappe fort. Les blessures ne sont pas rares, et certains karatékas peuvent même partir d’une compétition en ambulance », dit-il franchement.

Les choses ont heureusement mieux tourné pour lui, lors de sa première compétition d’envergure à Montréal.

Appelée Montreal Kyokushin Fighting Spirit Championship, cette 32e édition rassemblait plus de 300 compétiteurs provenant de partout au Canada et aux États-Unis.

Cette expérience a permis à Eric Tremblay de terminer en deuxième position chez les 18 à 39 ans dans la catégorie ceinture noire Élite poids lourds full contact.

« André Gilbert et le président de la Fédération de karaté Shinkyokushin, Shinichi Sotodate, ont été impressionnés par ma performance », poursuit-il.

Eric Tremblay est membre fédéré de la World Karate Organization (WKO) en karaté Kyokushin depuis à peine un an.

Il a obtenu sa ceinture noire troisième dan après s’être mis à niveau auprès d’André Gilbert, lorsqu’il s’est décidé à passer du Kenpō au Kyokushin.

Même si on lui suggérait d’attendre avant de participer à la compétition du 22 avril, Eric Tremblay en a fait à sa tête.

« Je voulais y aller, voir comment ça se déroulait. Si je n’y étais pas allé, je n’aurais jamais su », dit-il, encore plus qu’heureux du dénouement.

Grâce à cette performance, Eric Tremblay a obtenu son laissez-passer pour le Championnat du monde de karaté Kyokushin.

L’événement, prévu à Tokyo en octobre prochain, lui apportera une autre expérience contre des compétiteurs de haut niveau.

« Si j’avais continué dans le karaté Kenpō, peut-être que je n’aurais jamais participé à des compétitions d’envergure de la sorte. Je dirais donc que ce changement que j’ai effectué dans la pratique de ma discipline est jusqu’à maintenant plus que positif », conclut-il.