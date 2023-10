Un lancement aux allures d’ode à la grandeur de Jacques Boucher

L’organiste Jacques Boucher a eu droit à un lancement à la hauteur de l’imposante carrière qu’il a connu, le 21 octobre dernier en l’église de Saint-Pascal. Devant plus d’une centaine de personnes, dont plusieurs anciens collaborateurs, amis et membres de sa famille, l’organiste pascalien a dévoilé sa biographie La musique, un bonheur à partager — Itinéraire artistique, malgré les contraintes physiques que le clouent dans un fauteuil roulant depuis maintenant quelques années.

Le journaliste et ancien chef d’antenne du Téléjournal de Radio-Canada, Bernard Derome, a agi à titre de maître de cérémonie. Il a fait le pont, avec cohérence et humour, entre les différentes prestations musicales et intervenants venus rendre hommage à Jacques Boucher, la plupart ayant collaboré étroitement à ce projet.

Parmi eux, les organistes Jacquelin Rochette et Michel Boucher, ce dernier étant le neveu de Jacques Boucher. Anne Robert, violoniste et conjointe des 30 dernières années de Jacques Boucher, a pour sa part qualifié ce projet de leur « dernière collaboration artistique de couple ».

Aux côtés de l’homme qui les unit, les noms de ces trois personnes figurent sur la couverture du livre La musique, un bonheur à partager — Itinéraire artistique. Au pied levé, ils ont pris le relais du volet rédactionnel de ce projet entamé d’abord par Jacques Boucher sous forme d’autobiographie, jusqu’à ce qu’il soit victime il y a quatre ans d’un accident vasculaire cérébral (AVC).

« Nous avons avec enthousiasme offert notre collaboration afin de compléter ces mémoires qui étaient si habilement commencées, mais qui étaient maintenant en péril de demeurer inachevées », a déclaré dans son allocution Michel Robert.

Témoignages touchants

Rédacteur de la préface, le pianiste et journaliste Michel Rochon a parlé de Jacques Boucher comme d’un grand vulgarisateur. « On a fait le même métier, toi dans les arts, et moi dans la science. Ce n’est pas facile de démystifier l’orgue; comment un être humain peut à la fois travailler trois claviers, cinquante jeux, les pédales? C’est tout un univers qui nous semble complexe, mais que tout au long de ta carrière, nous avons ressenti ton désir de nous le faire comprendre. »

La mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau, a pour sa part parlé de Jacques Boucher comme d’un des grands professeurs qui ont croisé sa route et qui ont changé sa vie. « Jacques était mon directeur de la petite maîtrise de Saint-Pascal. Nous étions une chorale de 40 petits chanteurs de la ville qu’il a fait se déplacer partout dans les régions et même dans les studios d’enregistrement de CHGB (CHOX-FM). Il nous a appris la musique et son histoire. Jamais je n’oublierai le solfège, pas plus que ta loyauté envers ta ville souche qui a toujours dépassé nos attentes. »

Carrière impressionnante

La carrière de Jacques Boucher demeure à ce jour l’une des plus impressionnantes de tous les artistes originaires du Kamouraska. Durant plus de 50 ans, il a été tour à tour réalisateur et directeur des émissions musicales à la radio de Radio-Canada, directeur artistique et général des Jeunesses Musicales Canada et doyen de la Faculté de musique de l’Université de Montréal.

Organiste renommé, il a donné des concerts partout à travers le monde et enregistré plus de quarante disques. Son récital à la Cathédrale Notre-Dame de Paris demeure encore aujourd’hui un moment phare de sa carrière, celui-ci ayant été donné quelques mois avant l’incendie qui l’a partiellement détruite en 2018, mais également avant que la maladie ne mette fin abruptement à ses ambitions artistiques. La même année, Jacques Boucher a aussi été récipiendaire de l’Ordre du Canada pour l’ensemble de sa contribution à la culture musicale, plus particulièrement celle de l’orgue au pays.

Ovationné par la foule lors de son entrée en l’église de Saint-Pascal, le 21 octobre, Jacques Boucher a livré un discours d’une clarté remarquable, malgré ses capacités diminuées. « Votre présence me touche. Je tenais à faire ce lancement chez moi, dans mon Bas-du-Fleuve, dans mon village natal de Saint-Pascal où je suis revenu vivre, dans l’église de mes premières réalisations professionnelles. »

La musique, un bonheur à partager — Itinéraire artistique est en vente à Lunik de Saint-Pascal et à la Librairie L’Option de La Pocatière, dépositaire officiel. Un code QR et un lien YouTube inclus dans le livre permettent le visionnement du concert donné par Jacques Boucher en 2018 à la cathédrale Notre-Dame de Paris.