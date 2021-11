Le Collège Sainte-Anne invite le PDG d’Air Canada à un cours de français gratuit

Devant le tollé soulevé par le discours strictement en anglais du PDG d’Air Canada Michael Rousseau devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le directeur du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Stéphane Lemelin a rattrapé la balle au bond en lui adressant une lettre dans laquelle il l’invite à suivre une semaine de cours de français gratuits au sein de son établissement.

Écrite dans la langue de Shakespeare, la missive indique que la maîtrise de différentes langues est porteuse d’opportunités futures. D’entrée de jeu, il ne tarde pas non plus à rappeler, à juste titre, que le français est une des langues les plus importantes à l’échelle internationale, l’une des deux langues officielles du Canada et de la Cour internationale de justice. Dans les paragraphes suivants, Stéphane Lemelin précise les particularités du programme offert par le Collège au sein de son école d’immersion française, en plus de lui présenter les avantages qu’offre ce cadre d’éducation dans un environnement 100 % francophone, à proximité de la ville de Québec.

Vivement dénoncé, le discours de Michael Rousseau devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, entre autres par la classe politique provinciale et fédérale, a été suivi d’autres bourdes de la part du PDG d’Air Canada qui a stipulé avoir passé les 14 dernières années au Québec sans avoir eu besoin d’apprendre le français, en plus de qualifier la langue de Molière de « langue d’usage », alors qu’il s’agit en fait de la langue officielle de la province. Il a depuis promis qu’il allait apprendre le français.