Un local multisensoriel qui fait du bien à l’école Chanoine-Beaudet

Après quelques années de travail et grâce à de nombreux partenaires, l’école secondaire de Saint-Pascal a présenté son nouveau local multisensoriel, un lieu apaisant et stimulant pour les élèves aux besoins particuliers.

L’espace a été présenté aux membres du personnel et parents le jeudi 8 décembre dernier. On y retrouve différents éléments qui font appel à plusieurs sens : piscine à balles, tapis de sol, miroirs, panneaux muraux, coussins vibrants, fibre optique, balançoire, hamac, diffuseur d’huile essentielle, lève-personne, etc.

« C’est la plus belle salle du Bas-Saint-Laurent, a lancé en riant Cynthia Bernier l’enseignante et titulaire du cheminement d’autonomie fonctionnelle. Quand la classe a démarré, c’était clair que ça prenait un tel local. Petits et grands y trouvent un refuge sans jugement, adapté à tous les âges, même pour les intervenants », a-t-elle ajouté.

Les locaux multisensoriels sont très bénéfiques. Un tel espace a un impact direct sur les apprentissages et la réussite et améliore la coordination, la motricité fine et globale, la concentration, le langage ainsi que la socialisation avec les autres.

Pour Alexis Drapeau, 15 ans et élève utilisateur, c’est la piscine à balles qu’il préfère. « C’est relaxant et confortable, à la fin de la journée surtout », a-t-il dit.

En place depuis le début de l’année scolaire, le local a fait ses preuves, de l’avis de toutes les intervenantes. On compte 70 élèves en adaptation et une dizaine d’entre eux utilisent de façon plus régulière l’espace multisensoriel.

Les élèves ont également été impliqués dans le processus. « Ça fait trois ans qu’on en parle (NDLR : la pandémie a ralenti le processus) et les jeunes étaient impliqués dans les choix et ils ont fait les œuvres d’art qu’on retrouve ici aussi », a dit Cynthia Bernier.

L’investissement total est de 146 000 $. Plusieurs partenaires ont participé à la réalisation du local.