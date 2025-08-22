Un montant record de 303 293 $ pour le Défi Vélo plein air

La 27e édition du Défi Vélo plein air, présentée par la Fondation Jack Herbert, a établi un record en amassant un montant de 303 293 $, dépassant ainsi l’objectif fixé de 125 000 $. Le promoteur Carl Bérubé de Vélo plein air et son équipe ont rassemblé 304 cyclistes qui ont roulé entre 240 km et 315 km, de Montmagny à Rimouski.

Par ce défi personnel, ils ont contribué à soutenir la mission de l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) de développer et de maintenir ses services aux personnes touchées par la maladie. Mentionnons que depuis 1999, quelque 3387 cyclistes ont pris part au Défi Vélo plein air.

La présidente d’honneur, Hélène Gauthier, était ravie du résultat : « Toute l’énergie déployée par nos cyclistes et l’implication de nos partenaires financiers nous ont permis d’obtenir un résultat record. Avec cette 27e édition, nous franchirons le cap des deux millions de dollars en dons à l’ACEQ pour qu’elle continue d’offrir, entre autres, de l’hébergement à l’Hôtellerie Omer-Brazeau, des services d’entraide et de l’accompagnement à toutes les étapes de la maladie, et une trousse procurant pour les personnes débutant une chimiothérapie par intraveineuse ou une immunothérapie. »

Le comité organisateur et l’Association ont souligné le décès, le 19 octobre 2024, de Jack Herbert dont la fondation présente le Défi depuis plusieurs années. « Nous tenons à souligner l’apport exceptionnel de ce mécène au grand cœur envers le Défi Vélo plein air. »

Honneur aux meilleurs

Le comité organisateur a décerné le prix Charles Albert à Bernard Caron. Cette distinction, visant à perpétuer la mémoire de l’instigateur du Défi Vélo Pentagone, devenu au fil des ans le Défi Vélo plein air, est décernée à un cycliste s’étant illustré par ses qualités de fonceur, de motivateur, de gentilhomme et de leader.

Le prix Persévérance, offert par la Fondation Jack Herbert, a été décerné à Myriam Bourgeois. Enfin, le prix Distinction Jean-François Dorval a été attribué à Cindy Methot. Décerné en hommage au Dr Jean-François Dorval, impliqué pendant plus de dix ans au sein du comité organisateur de l’événement, ce prix met en lumière les efforts d’un cycliste se démarquant par sa détermination, sa volonté de se dépasser, sa disponibilité, son dévouement et son optimisme.

Source : Association du cancer de l’Est du Québec