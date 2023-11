Un mouvement jeunesse conservateur québécois cofondé par un Sudcôtois

Un nouveau mouvement jeunesse conservateur québécois du nom de Génération Ambition a récemment été mis sur pied sous l’impulsion de Joey Aubé, l’ex-président de l’association du Parti conservateur du Québec pour la circonscription de Côte-du-Sud.

« Nous sommes une initiative dynamique qui se donne pour mission d’apporter dans les sphères publique et politique les enjeux qui nous tiennent à cœur », a déclaré Joey Aubé, cofondateur du mouvement qui travaille également pour le populaire balado Ian & Frank.

Bien que ledit mouvement se dise indépendant du Parti conservateur du Québec, il a toutefois été présenté lors du septième congrès national de cette formation politique ayant eu lieu les 17 et 18 novembre derniers à Lévis.

« Le projet initial était de doter le PCQ d’une aile jeunesse. Cependant, après s’être concertés, il y avait visiblement une certaine réticence de la part des jeunes du parti, car ils ne souhaitaient pas se faire infantiliser, à l’instar des ailes jeunesse des autres formations politiques au Québec », a-t-il expliqué.

Le nouveau mouvement de tendance conservatrice se veut donc un outil indépendant pour tous les jeunes de la Belle Province venant de divers horizons politiques, mais se situant davantage à droite sur l’échiquier politique. « On ne renie pas les partis, car chacun de nos membres peut militer où il veut. C’est surtout pour être crédibles aux yeux du grand public que nous avons opté pour cette avenue », a-t-il ajouté au Placoteux en précisant que lui, malgré son implication avec ce mouvement, continuerait à militer pour le PCQ.

Joey Aubé, 29 ans, qui s’est fait connaître provincialement lorsqu’il a claqué la porte de la CAQ — en raison des mesures sanitaires, qu’il jugeait injustifiées, et de la censure qui prévalait à l’époque covidienne dans plusieurs médias —, n’est pas seul dans cette aventure.

Il est accompagné, entre autres, d’une cofondatrice, Éloïse Coulombe. Cette dernière, âgée de 20 ans, est étudiante à l’Université Laval en science politique. Elle est également la candidate défaite de la formation d’Éric Duhaime lors de la dernière élection générale, dans la circonscription de Soulanges située dans la grande région de Montréal.

« Rassembler les jeunes qui ont des idées de droite fiscale et conservatrice, aller sur les divers médias pour représenter nos idées et nos valeurs pour, au final, appeler à la réforme du modèle québécois, et le décentraliser afin qu’il soit moins imposant. C’est aussi le temps de fouetter le leadership au Québec pour que la population reprenne le goût du dépassement, notamment en encourageant l’entrepreneuriat. Il faut revenir davantage à une forme de méritocratie, simultanément à un retour vers les valeurs familiales/traditionnelles. En fait, revenir avec la notion du sens commun », a conclu Joey Aubé, cofondateur du mouvement conservateur Génération Ambition.