Un mystère digne d’un polar à Saint-Pacôme

Saint-Pacôme est au cœur de l’enquête la plus intrigante de son histoire depuis qu’elle est la Capitale du roman policier au Québec. La statue du célèbre saumon emblématique, qui trônait dans le parc de la Paix depuis des années, a disparu.

« On n’a aucune idée de ce qui s’est passé », confie la mairesse de Saint-Pacôme Louise Chamberland. La découverte de la disparition remonte à quelques semaines, mais impossible de dire avec précision quand elle s’est produite. « Avant les Fêtes, quelqu’un nous a signalé que le saumon n’était plus là, et en vérifiant, on a constaté qu’il avait bel et bien disparu. »

L’affaire a été confiée à la Sûreté du Québec, mais l’enquête s’annonce ardue. « C’est massif et très lourd! Je ne comprends pas comment quelqu’un a pu partir avec ça », s’étonne Mme Chamberland.

Un vol mystérieux et des questions sans réponse

Si l’énigme rappelle un bon vieux polar, elle a aussi un petit air de déjà-vu. L’affaire n’est pas sans rappeler la disparition de la statue de Gilles Villeneuve à Berthierville en novembre, ce qui alimente quelques spéculations. « On a ri un peu au début, en se disant que c’était peut-être la même personne qui avait pris les deux. Mais sérieusement, qui peut bien vouloir une statue de saumon en pierre? »

Le mystère est d’autant plus grand que l’objet en question n’a aucune valeur marchande évidente. « Ce n’est pas du bronze [comme la statue de Gilles Villeneuve], qu’on pourrait revendre au poids, ni un objet de collection », souligne la mairesse. L’idée d’un vol pour le simple plaisir de nuire commence à faire son chemin.

L’été dernier, la statue était bien en place lors du Festival du roman policier. On suppose donc que le larcin s’est produit à l’automne ou au début de l’hiver, un moment où le parc est moins fréquenté. « L’été, on fait de l’entretien régulier, et on l’aurait remarqué tout de suite. Mais en hiver, c’est plus tranquille dans ce coin-là », explique Mme Chamberland.

Un symbole à remplacer

Au-delà du mystère, Saint-Pacôme doit maintenant composer avec une absence de taille. Le saumon faisait partie du décor depuis une vingtaine d’années. « Il faisait partie de notre image. C’est un peu comme si on nous avait volé une partie de notre identité », ajoute la mairesse.

La Municipalité explore maintenant les options pour remplacer la statue, bien que le coût et la faisabilité du projet restent à évaluer. « On essaie d’abord de retrouver des informations sur la statue originale : combien elle avait coûté, qui l’avait réalisée… avant de voir comment on pourrait la remplacer », précise Mme Chamberland. Chose certaine, cela ne remet pas en question l’avenir de la Société du roman policier. « Pas du tout. Nous sommes à préparer l’édition 2025 », conclut Mme Chamberland.

Quant à l’auteur du méfait, il court toujours. Si certains voient dans cette disparition une parfaite intrigue pour un roman policier, d’autres espèrent un dénouement plus concret : que le saumon refasse surface, aussi mystérieusement qu’il a disparu.