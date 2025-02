Pour un gouvernement de proximité au service des citoyens

Bonjour à tous,

Le jour de la marmotte est déjà passé. Quand elle a vu tout ce qui se passait dans ce monde, et le comportement humain, elle est retournée dans son trou, se disant que ce n’était pas mieux à l’extérieur.

Lorsqu’on affirme que n’importe quel facteur, même minime, peut impacter un budget ou des résultats financiers, et que les prévisions à long terme sont difficiles à établir, la situation actuelle en est un bon exemple. L’incertitude commerciale et économique, exacerbée par les déclarations ou menaces de certains acteurs politiques, en est une illustration parfaite.

Baisse du dollar, risque d’inflation à la hausse, perte d’emploi, taux d’intérêt, etc., tous ces facteurs affectent nos vies quotidiennes, celles des gouvernements et de nos municipalités dépendantes des programmes gouvernementaux et de leurs exigences.

Il y a plusieurs facteurs qu’on ne contrôle pas, mais ceux pour lesquels on peut agir, il faut les prendre en main de façon responsable, et mieux travailler ensemble de façon plus collective; trouver les meilleures solutions possible aux défis qui se présentent à nous. Il faut unir nos forces pour être plus efficaces.

Jouer en équipe

Le monde municipal a plein de défis à relever pour demeurer un gouvernement de proximité au service des citoyens. Le projet de regroupement fait partie des solutions qu’on a la possibilité de réaliser pour nous aider à vaincre l’érosion démographique de nos services publics qui sont toujours attirés vers les plus grands centres. Au niveau commercial, il est plus difficile d’attirer des bannières si le milieu est moins dynamique et en décroissance.

Il faut être plus attractif pour la main-d’œuvre, se donner des équipes plus spécialisées, et des services professionnels adéquats. C’est un peu comme une équipe de sport : si chacun travaille pour ses performances individuelles, l’équipe sera toujours perdante.

Si les premiers ministres du Canada ne travaillent pas ensemble pour l’économie, et pour nos valeurs sociales et démocratiques, notre pays sera perdant. Notre modèle municipal et nos municipalités avoisinantes font partie d’un milieu tellement intégré et interdépendant du succès de l’une et de l’autre qu’il faut unir nos forces, notre expertise et toutes les bonnes idées de chacun pour réussir notre mission de fournir des services de base et de proximité tout en contrôlant nos coûts, avec les moyens et les solutions à notre disposition.

Soyons proactifs, ayons une vision d’ensemble et positive pour le bien-être de notre milieu.

Jean-François Pelletier,

Maire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière