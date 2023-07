Un nouveau bar laitier avec fruits et légumes à Saint-Pamphile

Les amateurs de crème glacée molle et de fruits et légumes frais seront heureux d’apprendre que, depuis la mi-juillet, le kiosque Ferme Un Brin de Folie a ouvert ses portes au 601 rue Principale Sud à Saint-Pamphile, plus précisément dans la cour du restaurant chez Réjean.

La propriétaire, Maryline Lapointe, qui possède une fermette à Sainte-Perpétue-de-L’Islet, voulait depuis, fort longtemps, ouvrir ce type de commerce. Lorsque l’opportunité d’acheter le kiosque appartenant à Laurier Anctil de la Ferme Diane Pelletier de Saint-Omer s’est présentée, Mme Lapointe a sauté sur l’occasion.

« Aujourd’hui commence un rêve que je caresse depuis longtemps, qui n’est peut-être pas encore à son plein potentiel, mais qui y arrivera très bientôt! », a-t-elle écrit sur la page Facebook d’Un brin de Folie.

Vous y trouverez ainsi des œufs frais venant de sa petite fermette ainsi que divers fruits et légumes québécois, dont des fraises, des framboises, du blé d’Inde, etc. D’autres produits tout aussi frais s’ajouteront également au courant de la saison.

Maryline Lapointe a par ailleurs l’intention de collaborer pour les saisons à venir avec les producteurs locaux afin de vendre davantage les fruits et légumes de la région.

Quant au bar laitier, il devrait être fonctionnel d’ici moins de deux semaines, puisque Mme Lapointe est toujours en attente du permis d’exploitation du ministère des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, communément appelé le MAPAQ.

« Ce n’est qu’une question de permis, car tout mon équipement est déjà prêt », a-t-elle expliqué au Placoteux, lors d’un bref entretien téléphonique.

Notez que pour débuter, son kiosque sera ouvert du jeudi au dimanche, de 11 h à 19 h 30. Les heures d’ouverture pourraient toutefois changer au courant de la saison.