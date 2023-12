Un nouveau bâtiment pour Dubé Kia

Le groupe Dubé, leader régional dans le domaine de l’automobile neuve et occasions, annonce aujourd’hui un investissement majeur de plusieurs millions de dollars dans la construction d’un bâtiment neuf d’une superficie d’environ 13 000 pi2 sur deux étages pour y installer sa concession Kia de Rivière-du-Loup présentement situé dans la côte Saint-Jacques.

Ce bâtiment, qui sera plus grand et plus moderne, reflètera la nouvelle image signature de Kia Canada et sera installé sur un terrain de 120 000 pi2 sur la rue Léo-Bourgoin, dans le secteur ouest de la ville de Rivière-du-Loup, près du concessionnaire Dubé Mazda. Ce projet ambitieux vise à moderniser la présence de Dubé Kia dans la communauté et à offrir aux clients une expérience exceptionnelle digne des produits Kia.

La construction de ce bâtiment neuf fait partie de la refonte totale de l’image de la marque Kia qui reflète l’engagement envers l’innovation et l’entière satisfaction de la clientèle. Le manufacturier Kia étant un leader mondial dans son offre de produits électrifiés, il a su se démarquer avec des modèles avant-gardiste tel que le Kia EV6, Kia Niro fraîchement redessiné ainsi que le tout nouveau VUS Kia EV9 qui sera en vente au printemps 2024.

« Nous sommes ravis d’annoncer cet investissement significatif dans notre entreprise et dans la communauté du Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques. Cette initiative renforce notre engagement envers nos clients en leur offrant des installations des plus modernes et une expérience client améliorée », mentionne le groupe Dubé.

Les travaux débuteront au printemps 2024 et devraient être achevés en décembre de la même année. Un effort sera réalisé pour minimiser les inconvénients pendant la période de transition, tout en maintenant les hauts standards de qualité de service auquel les clients de Dubé Kia sont habitués Le groupe Dubé invite la communauté locale, les partenaires commerciaux, les médias et le grand public à suivre les mises à jour régulières sur l’avancement du projet.

Source : Groupe Dubé