Un nouveau C.A pour le Club photo Kamloup

Le 11 mai dernier, lors de son assemblée générale, les membres du Club photo Kamloup ont procédé à l’élection de leur conseil d’administration.

Les membres de ce dernier pour l’année 2022-2023 sont Guy Boudreau (président), Marie Dallaire (vice-présidente), Raynald Leblanc (trésorier), Sonia Dionne (secrétaire) et Valérie Thériault-Deschênes (administratrice).

Le Club photo Kamloup a été créé en août 2018 et regroupe des passionnés de la photographie, de tous les niveaux. Il a pour but de promouvoir la photographie sur le territoire des MRC de Kamouraska et de Rivière-du-Loup et d’offrir à ses membres des conférences, des formations, des activités pratiques, des sorties extérieures et des défis photographiques comme des rallyes photo et la possibilité de participer à une exposition annuelle et au concours de la Société de promotion de la photographie du Québec.

Source : Club photo Kamloup