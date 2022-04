Un nouveau cadet-commandant pour l’Escadron 761 Région du Kamouraska

Lors de cette rencontre intime tenue au gymnase de l’École polyvalente La Pocatière, plusieurs cadets ont reçu des récompenses ou ont été promus dans leurs nouvelles fonctions. Cdt Joël Briand de La Pocatière, Cdt Étienne Duval de Saint-Roch-des-Aulnaies, Cdt Arnaud Laplante de La Pocatière et Cdte Océane Pelletier de Saint-Gabriel-Lalemant se sont vu remettre leur grade de cadet de 1re classe ; Cpl Émilie Bérubé de La Pocatière et Cpl Théophile Gilbert de Saint-Roch-des-Aulnaies ont reçu leur qualification de tir de précision de niveau Élite ; Sgt Justin Laplante de La Pocatière devient commandant adjoint de section et a reçu sa qualification de tir de précision de niveau expert ; Sgt Louis Bérubé de La Pocatière, maintenant commandant de section, a reçu sa qualification de tir de précision de niveau Élite 1re classe ; Sgt Pénélope Pelletier de Saint-Gabriel-Lalemant, cadette et nouvelle commandante-adjointe, a reçu sa qualification de tir de précision de niveau Élite ; Sgt-sec Raphaël Thériault de Saint-Philippe-de-Néri est dorénavant le nouveau cadet-commandant de l’Escadron 761.

En effet, c’est grâce à son leadership et à sa persévérance que le sergent de section Thériault, âgé de 16 ans, accompagnera le commandant Cpt Marie-Ève Fortin dans son commandement de l’Escadron 761 Région du Kamouraska. Dès ses débuts dans les cadets de l’Air à l’âge de 12 ans, Sgt-sec Thériault s’est démarqué en recevant les titres de meilleur cadet niveau 1 et meilleur cadet niveau 2. En 2021, il a reçu sa médaille de service 4 ans ainsi que la plus haute distinction qu’un cadet puisse avoir, soit la médaille de Lord Strathcona. Comme plusieurs autres cadets, Sgt-sec Thériault a eu la chance de visiter le Parlement d’Ottawa et de se familiariser avec la Tour de rappel de Valcartier, le vol en planeur et l’hélicoptère militaire. Il a aussi participé à deux camps d’été qui lui ont permis de recevoir ses brevets d’aptitude de cadet en Instruction générale – Aviation (2 semaines/Bagotville) et en Conditionnement physique et sports élémentaire (3 semaines/Valcartier), en plus de vivre des expériences inoubliables de survies en forêt, compétitions sportives, activités de rafting/Jet boating, visites de musées et autres activités de bénévolat enrichissantes dans des événements communautaire de la région. Le prochain événement sur parade est prévu en mai prochain pour la célébration de la Revue annuelle 2021-2022. Pour plus d’informations sur ce programme offert gratuitement aux jeunes de 12 à 18 ans, communiquez avec le Cpt Josée Grand’Maison au 418 943-3512, officier d’administration de l’unité, ou envoyez un message sur la page Facebook.