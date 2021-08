Un nouveau centre de véhicules d’occasion à Montmagny

Moins d’un an après l’acquisition de Montmagny Mazda, le Groupe automobile Fréchette Thibault (GFT) s’attaque au marché de l’automobile d’occasion en transformant l’ancien site de Propane Bo-Mont et de Napoléon Montmagny en centre de véhicules d’occasion.

Dédié uniquement à la vente de voitures usagées, le Centre de véhicules d’occasion propose un inventaire diversifié, toutes marques confondues, en provenance de ses concessions membres. Cette nouvelle division du GFT offre un service professionnel compétitif et une vaste gamme de véhicules pour tous les types de clientèles peu importe leurs budgets et leurs besoins. Il s’agit d’une initiative de M. Francis Fréchette, président, afin d’offrir l’accès à de nombreux modèles de véhicules à un seul endroit. « Notre Centre de véhicules d’occasion se démarque entre autres par son accessibilité, l’accueil chaleureux de nos conseillers et la qualité des services après-ventes », soutient M. Francis Fréchette. Le service personnalisé et attentionné reconnu du Groupe automobile Fréchette Thibault jumelé à une variété de produits : voilà ce que le Centre propose.

Ce nouveau point de vente permet au Groupe de saisir un segment de marché qui n’est pas encore exploité en Côte-du-Sud et par le fait même, de consolider sa notoriété dans le marché automobile régional.

Situé au 208, boulevard Taché Ouest, le Centre de véhicules d’occasion est présentement ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h avec le soutien de deux conseillers aux ventes experts de l’occasion issus des concessions membres du Groupe. Naturellement, une importante synergie existe entre les quatre concessions du Groupe automobile Fréchette Thibault et le Centre de véhicules d’occasion pour l’approvisionnement et les services connexes (entretien, pièces et carrosserie).

Source : Groupe automobile Fréchette Thibault