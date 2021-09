Une nouvelle entité dans le domaine des technologies de l’information voit le jour

C’est lors d’un événement virtuel en compagnie de clients, partenaires, employés et amis que le propriétaire de Servlinks Communication, M. Hugo Dubé, a procédé au dévoilement d’une nouvelle firme regroupant Servlinks Communications et Informatique IDC.

Bien que l’acquisition de cette dernière ait eu lieu en 2013, ce n’est qu’aujourd’hui que monsieur Dubé a procédé officiellement au regroupement de ces deux entreprises spécialisées en informatique. Née de cette fusion, ATRIA souhaite désormais se démarquer par sa proximité avec ses clients, ses valeurs humaines et la qualité de son service résolument axé vers des résultats personnalisés, concrets et durables.

« Je suis très fébrile, et surtout très fier de procéder enfin au lancement d’ATRIA », mentionne M. Dubé. La création de cette nouvelle entité se veut un rapprochement entre l’humain et l’innovation. L’informatique et les nouvelles technologies peuvent s’avérer trop souvent froides et impersonnelles, l’objectif premier d’ATRIA sera justement de mettre l’humain au cœur de notre quotidien et de nos décisions. »