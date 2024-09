Un nouveau comité de coordination pour Québec solidaire Côte-du-Sud

Lors de son assemblée générale annuelle du 25 juin 2024, l’association Québec solidaire Côte-du-Sud a élu un nouveau comité de coordination composé de six membres, dont deux recrues.

Les deux co-porte-parole sont désormais Karyne Thériault et Guillaume Dufour. Eugénie Morales Marier est la représentante officielle, tandis que Marion Perreault détient la responsabilité des communications et de la mobilisation. Michel Julien et Thérèse Ouellet complètent quant à eux le comité de coordination.

Au cours de l’assemblée générale, les membres présents ont décidé de créer un comité de mobilisation chargé de recruter de nouveaux membres, de dynamiser la vie associative, et de mener des actions militantes dans les MRC de Montmagny, de L’Islet et de Kamouraska.

La première initiative de ce comité a été l’organisation d’un pique-nique solidaire, ouvert à tous, qui s’est tenu à La Pocatière le samedi 24 août. Les participants ont eu l’occasion d’échanger avec plusieurs personnes. D’autres activités sont prévues et seront annoncées ultérieurement sur les pages Facebook et Instagram de Québec solidaire Côte-du-Sud.

La relève

Bien que Guillaume Dufour demeure dans l’organisation comme co-porte-parole — lui qui s’est présenté à deux reprises localement pour cette formation politique —, il souhaite laisser davantage de place à la relève, car il estime manquer de temps, en raison notamment de ses responsabilités professionnelles.

« Nous avons une belle relève au comité de coordination. Je crois encore beaucoup au projet de Québec solidaire, mais je n’ai plus autant de temps à donner à la politique provinciale. Je suis surtout là pour faciliter la transition », a-t-il dit au Placoteux lors d’un échange de courriels.

Quant à la nouvelle co-porte-parole, Karyne Thériault, elle est très emballée de sa nouvelle fonction au sein de l’association solidaire de Côte-du-Sud. « Notre équipe paritaire est très motivée à poursuivre le travail accompli dans les dernières années. De plus, nous souhaitons mobiliser les membres et rencontrer la population afin de faire de la politique participative basée sur des valeurs égalitaires, de solidarité, et responsables. »

Dernier dans les sondages

Le récent coup de sonde commandé par le Parti conservateur d’Éric Duhaime place les troupes de Paul St-Pierre-Plamondon bien en tête des intentions de vote au national, avec 30,5 %, alors que la Coalition avenir Québec obtient l’appui de quelque 22,8 % des répondants. Suit le Parti libéral du Québec avec 17,3 %, puis le Parti conservateur avec 14 %, qui dépasse pour une des rares fois de son existence les solidaires qui ferment la marche avec l’appui de 13 % des personnes sondées.

En Côte-du-Sud, selon Québec 125, Québec Solidaire arrive en quatrième position avec une récolte de 10 %, juste devant le PLQ qui obtient 9 %. La troisième place est détenue par le PCQ avec 23 %, alors que la CAQ et le PQ sont ex æquo avec 28 %.

Rappelons qu’à l’élection de 2018, Guillaume Dufour a récolté 3560 voix, contre 3154 votes en 2022, de sorte que Québec solidaire a connu un léger recul alors qu’auparavant, la formation de gauche connaissait une progression de ses appuis dans la circonscription.