Un nouveau directeur à temps plein pour la Régie Kamouraska-Ouest

Le président de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest, Gilles Martin, a présenté, le 13 juillet dernier à la salle communautaire de Rivière-Ouelle, le nouveau directeur-incendie à temps plein de l’entité. Il s’agit de Martin Galarneau, qui cumule près de 30 ans d’expérience dans le domaine.

En plus d’avoir été directeur du Service incendie de Saint-Jérôme, le principal intéressé a également été chef aux opérations du Service de protection contre les incendies de la ville de Québec, ainsi que capitaine et chef aux opérations pour le Service de sécurité incendie de Montréal. Il possède aussi une maîtrise en administration publique.

Son contrat s’étant achevé à Saint-Jérôme, et ayant vu le nouveau poste s’afficher pour la Régie, M. Galarneau a décidé de postuler, cherchant ainsi à relever un nouveau défi.

« Mon emploi venait de se terminer, et comme j’ai toujours été attiré par les régions et que le défi de faire le travail avec moins d’effectifs était présent, j’ai décidé de soumettre ma candidature. […] Je vais toucher à tout, à la prévention comme aux interventions », a déclaré l’homme de 58 ans, qui est réputé polyvalent et compétent, sachant s’adapter rapidement aux changements.

Son principal défi à relever à la Régie, selon lui, est le recrutement de pompiers volontaires — un emploi qui nécessite une grande disponibilité.

« Pour avoir également été pompier à temps partiel durant mes jeunes années, j’ai vu à quel point c’était difficile, surtout pour les familles. J’ai déjà été obligé de partir pendant le réveillon de Noël, alors que toute ma famille était présente à la maison », a relaté M. Galarneau.

En poste depuis le 26 juin dernier, il compte bien terminer sa carrière ici.

Un directeur à temps plein

Faisant face à une multitude de défis, notamment en lien avec les nouvelles exigences de Québec en matière de sécurité incendie, la Régie a pris la décision d’avoir à temps complet un directeur incendie. Auparavant, c’était Christian Gagnon qui, à temps partiel, remplissait ce rôle.

« Les exigences, maintenant, les lois, les règlements qui existent au Québec, les schémas de couverture, vous savez, ça devient de plus en plus exigeant, et ce, pour n’importe quel service incendie. Ç’a évolué beaucoup dans les dernières années, et cela a bien entendu modifié nos façons de faire. En somme, on était rendu là, c’était devenu une nécessité », a expliqué Gilles Martin.

Hommage à Christian Gagnon

Le souhait du conseil d’administration d’avoir un directeur à temps complet fait que Christian Gagnon a dû laisser sa place. Ce dernier occupe un autre emploi à temps plein, il était donc impossible pour lui de remplir cette nouvelle exigence.

Cette décision ne s’est toutefois pas prise sans un pincement au cœur, M. Gagnon ayant occupé ce poste pendant plus de 17 ans. L’homme de 68 ans demeurera toutefois dans l’équipe afin de partager ses connaissances et sa grande expérience.

« Si la santé est encore là, je vais continuer jusqu’à mes 50 ans de carrière comme pompier. Je suis d’ailleurs très fier de ce qu’on a accompli comme équipe à la Régie. On a toujours travaillé ensemble, comme une grande famille. Et ça, j’ai apprécié au plus haut point », a déclaré avec émotion M. Gagnon.

Il a également eu de bons mots pour les familles de ses collègues pompiers, ainsi que pour son épouse.

« Je tiens à remercier ma femme pour son soutien pendant toutes ces années, ainsi que les familles de mes collègues pour qui ce n’est pas toujours facile de vivre avec un pompier volontaire qui peut partir à n’importe quelle heure de la journée, n’importe quelle journée de l’année », a-t-il confié, rappelant que pendant l’incendie à la Tourbière Lambert de Rivière-Ouelle en juin 2020, lui et son équipe ont à peine dormi.

Quant au président de la Régie, Gilles Martin, il n’a pas raté l’occasion de remercier M. Gagnon pour ses nombreuses années au service de la population.

« Je voulais souligner le grand dévouement de Christian Gagnon qui, au cours des 47 dernières années, a commencé au bas de l’échelle pour devenir directeur incendie, et ce, en gravissant tous les échelons. Sa présence dans l’équipe est rassurante pour la suite de notre Régie », a-t-il conclu.