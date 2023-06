Un nouveau festival voit le jour au Kamouraska

Le Philifest 456, en référence au numéro de la sortie de Saint-Philippe-de-Néri sur l’autoroute 20, est le dernier-né au chapitre des festivals kamouraskois. Prévu du 30 juin au 2 juillet, l’événement qui en sera à sa première édition se veut la suite logique des fêtes du 150e tenues l’an dernier.

On ne peut reprocher à Saint-Philippe-de-Néri de vouloir poursuivre la fête. Sa voisine Saint-Pascal avait fait de même au début des années 2000 avec la création du festival Bonjour la visite, né dans son cas dans la foulée du succès du 175e anniversaire de la ville, et qui perdure 20 ans plus tard.

Gonflés à bloc par l’expérience de l’an dernier, les bénévoles et la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri se sont laissés convaincre de remettre cela.

« On avait organisé une journée famille et retrouvailles. Les gens nous disaient : “Vous devriez continuer, on va revenir” », raconte le maire Frédéric Lizotte.

Ainsi est née l’idée du Philifest 456. Le nom du festival, trouvé à la suite d’un concours tenu auprès de la population, a bien failli ne pas être retenu, en raison de sa connotation qui rappelle celle du Bière Fest de Rivière-du-Loup.

Plutôt que de retourner à la table à dessin, les membres du comité organisateur ont décidé d’assumer la ressemblance en commandant une bière exclusive à la microbrasserie Ras L’Bock de La Pocatière et Saint-Jean-Port-Joli.

Elle sera mise en valeur lors d’un souper bières et saucisses, prévu le 1er juillet à 18 h. « On a une soixantaine de caisses [de bière] de commandées », précise le maire.

Activités et inaugurations

Le Philifest 456 axe principalement sa programmation autour d’une série de tournois sportifs et de spectacles musicaux sous le chapiteau.

Une journée familiale, avec bus arcade, mini-golf, jeux gonflables, maquillage pour enfants et petits animaux de la Ferme Napolie, est à l’horaire pour le samedi. Deux camions-restaurants assureront quant à eux les repas sur le site pour toute la durée du festival.

L’inauguration du parc multisports est ce qui donnera le coup d’envoi au festival, le vendredi soir à 19 h. Le projet d’un peu plus de 300 000 $ rendra disponible aux familles un nouveau parc 0-5 ans, et une patinoire avec de nouvelles bandes et une surface aménagée pour la pratique du dek hockey en été.

Des subventions d’un peu plus de 235 000 $ ont permis à Saint-Philippe-de-Néri de diminuer sa participation financière au projet.

La course des courailleux, un classique qui a marqué les esprits à Saint-Philippe-de-Néri, reviendra quant à elle dans une version 2.0.

Elle sera tenue le dimanche, en clôture du festival. « On veut profiter de l’engouement pour le vélo et la course à pied », a ajouté Pierre Leclerc, directeur général de la municipalité.

Des bracelets donnant accès à l’ensemble des activités de la fin de semaine sont actuellement en vente au bureau municipal de Saint-Philippe-de-Néri.

Autrement, l’accès au site sera facturé quotidiennement. Les informations relatives aux inscriptions pour participer aux différents tournois sportifs sont disponibles dans le dépliant de la programmation et sur la page Facebook de la Municipalité.