Un nouveau nom pour le Centre des loisirs de Saint-Aubert

La Municipalité de Saint-Aubert a dévoilé ce samedi le nouveau nom de son Centre de loisirs. Dorénavant, il faudra parler du Centre Yvon-Duval.

« Il était grand temps d’honorer la mémoire de ce grand Aubertois qui s’est dépensé sans compter au service de la Municipalité et de ses concitoyens. Yvon Duval était et reste un modèle pour bien des gens chez nous. », précise le maire, Ghislain Deschênes. Yvon Duval, décédé en 2018, a travaillé à la Municipalité de Saint-Aubert de 1992 à 2018, et la jeunesse était très attachée à cet homme vaillant et généreux qui a préparé et entretenu « la plus belle glace de la région ».