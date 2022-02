Un nouveau portail web pour les entrepreneurs en démarrage

Pas facile de lancer son entreprise et plus d’un aspirant-entrepreneur se découragent souvent avant même d’en avoir bien évalué la faisabilité. Le réseau des SADC et CAE connaît bien cette réalité et y remédie d’une façon originale en rendant disponible, directement en ligne, un coffre à outil pour les entrepreneurs en processus de démarrage d’entreprises.

Ce nouveau site internet intitulé La route de l’entrepreneur est une initiative qui provient de la SADC Papineau en Outaouais. Peu avant la pandémie, alors qu’elle envisageait faire une refonte complète de son site, il a été offert aux autres SADC et CAE du réseau de prendre part au projet par le biais d’une offensive collective auprès des entrepreneurs québécois et de rendre, par la bande, l’outil encore plus performant.

Pour la directrice générale de la SADC du Kamouraska Anik Briand, l’occasion était trop belle pour la laisser filer. Si une quarantaine de SADC et CAE ont levé la main dès le début pour prendre part à l’initiative, elle s’étend finalement aujourd’hui à tout le réseau. « Pour nous, c’est un portail qui a un double objectif : il augmente la présence et le référencement de notre réseau sur le web, tout en permettant de bien outiller les entreprises à différentes étapes de leurs projets », explique-t-elle.

Ainsi, si ces différentes étapes sont abordées à travers une série d’onglets à consulter, allant de l’étude de marché au plan d’affaires, en passant par des documents PDF à télécharger qui permettent de bien guider l’entrepreneur dans tout ce processus, le site n’a pas la prétention de se substituer à un conseiller de la SADC ou d’un CAE. Peu importe où le visiteur se trouve sur le site, un bouton « Trouver votre SADC ou CAE » demeure continuellement en évidence au fil de la navigation.

« Chaque entreprise est unique, c’est du cas par cas. On ne pourra jamais arriver avec un outil qui pourra adresser toutes les situations qu’un conseiller sera amené à accompagner. C’est pourquoi on veut que le réflexe des entrepreneurs demeure de nous contacter, peu importe la situation. Il faut voir La route de l’entrepreneur plutôt comme un accompagnateur virtuel complémentaire qui permet de mettre la table ou de poursuivre son cheminement en solo, en l’absence du conseiller », poursuit Anik Briand.

Porte d’entrée

Nombreux sont les entrepreneurs à signifier, après coup, qu’ils auraient aimé avoir accès à toutes les organisations pouvant les appuyer dans leur démarrage par le biais d’une porte d’entrée unique. Anik Briand est d’avis que La route de l’entrepreneur peut être abordée de cette façon. « La SADC travaille toujours en partenariat avec les institutions financières et les organisations de développement économique et territorial comme les MRC. Par notre mission, on se doit d’aider le plus possible l’entreprise et la référer au bon endroit. En ce sens, tout le monde peut bénéficier indirectement de La route de l’entrepreneur. »