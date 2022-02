Un nouveau président pour Trans-Apte

Lors de la séance du conseil de la MRC du mercredi 9 février, les mairesses et maires du Kamouraska ont désigné M. Étienne Brodeur comme nouveau président du conseil d’administration de l’organisme de transport collectif et adapté, Trans-Apte. Il succède à M. Benoit Pilotto, maire de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Le conseil de la MRC désigne la personne qui occupe la présidence du conseil d’administration de Trans-Apte. « Le conseil a nommé M. Brodeur pour ses compétences et sa connaissance des besoins de la clientèle du transport adapté. Nous voyons sa nomination comme une valeur ajoutée pour les utilisateurs des services de Trans-Apte qui joue un rôle primordial, en plus d’être un service essentiel pour les citoyens et citoyennes du Kamouraska », a déclaré le préfet élu M. Sylvain Roy.

Également, MM. Gilles DesRosiers, maire de Saint-Gabriel-Lalemant, et Rémi Pelletier, conseiller municipal à la Ville de Saint-Pascal, ont accepté un mandat d’administrateur au conseil d’administration de Trans-Apte, respectivement comme représentants du secteur ouest et du secteur centre du Kamouraska.

Source : MRC de Kamouraska