Un nouveau propriétaire pour le Restaurant Opéra

Riche d’une histoire qui s’échelonne sur pratiquement 100 ans, le Restaurant Opéra de La Pocatière voit un nouveau propriétaire prendre ses rênes en la personne de David Fromentin. Le jeune entrepreneur de 34 ans en a officialisé l’achat à Damien Charest, le 1er septembre dernier.

L’acquisition du restaurant par David Fromentin est un bel exemple de relève entrepreneuriale, telle que prônée par les organisations de développement économique de la région. Impliqué depuis deux ans dans l’entreprise, la transition s’est effectuée en douceur jusqu’à la conclusion de l’achat il y a quelques semaines à peine.

Damien Charest, bien connu dans la région à titre de magicien, avait à l’origine acquis le Restaurant Opéra en 2015 avec Claire Pelletier et Jean Morneau.

Depuis 2016, il était le seul propriétaire, mais il pensait déjà « à se trouver une relève », en prévision de la retraite. L’intérêt de David Fromentin à reprendre l’entreprise est arrivé à point, alors que la pandémie de COVID-19, particulièrement éprouvante dans le domaine de la restauration, n’a pas manqué d’essouffler Damien Charest et sa conjointe, Celeste Lopez.

« Je me suis beaucoup amusé, ici. Mais à 65 ans, c’est l’âge de la retraite, et ma santé ne me permet plus de soutenir ce rythme-là », a reconnu le propriétaire cédant.