Un nouveau souffle pour les jeunes en difficulté

Tandem-Jeunesse a célébré ses 30 ans d’existence récemment. Anciens et actuels résidents, membres du personnel, partenaires et alliés se sont réunis pour souligner trois décennies d’engagement envers les jeunes en situation de vulnérabilité.

« Ce fonds porte son nom, mais surtout, il portera encore longtemps son intention », déclare la directrice de l’organisme, Karina Fleury, lors du dévoilement du Fonds Fernandes. Créé en l’honneur de Jean-Guy Fernandes, fondateur de Tandem-Jeunesse, ce fonds vise à répondre rapidement aux besoins de base des jeunes en détresse : nourriture, médicaments, vêtements, transport. Un geste à la fois symbolique et concret pour souligner l’héritage de celui qui a su poser les fondations d’un lieu d’accueil unique au Bas-Saint-Laurent.

Fondé en 1993, Tandem-Jeunesse est une Auberge du cœur qui accueille, soutient et accompagne les jeunes âgés de 15 à 22 ans vivant diverses difficultés. Seule maison d’hébergement du Bas-Saint-Laurent à recevoir à la fois des mineurs et des majeurs, elle dessert les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup, du Témiscouata et des Basques, et son action va bien au-delà des murs de son auberge. L’équipe offre du travail de rue au Kamouraska, soutient des jeunes dans des logements de transition à Rivière-du-Loup et à La Pocatière, et accompagne des démarches en logement.

Depuis ses débuts, Tandem-Jeunesse a accueilli plus de 950 jeunes à l’Auberge du cœur, et mené plus de 31 000 interventions significatives en travail de rue.

Source : Tandem-Jeunesse

Des membres accompagnés du député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest. Photo : Francis Ouellet