Un nouvel espoir en cyclisme de Saint-Jean-Port-Joli

Il y a tout juste un an, Ezékiel Ouellet était relativement néophyte en matière de cyclisme. En peu de temps, sa passion soudaine s’est révélée être une discipline dans laquelle son avenir est aujourd’hui plus que prometteur, lui qui vient tout juste de joindre les rangs d’un club de niveau élite dans la région de Québec.

De nature sportive — il a fait beaucoup de course à pied et il était coordonnateur du soccer à La Pocatière au cours des deux derniers étés —, Ezékiel Ouellet s’est mis au vélo de route l’an dernier et il n’a pas tardé à avoir la piqûre. À la recherche d’un club pour mieux encadrer ses entraînements, il a intégré de façon « non -officielle » l’équipe de niveau élite Desjardins Ford de la région de Québec et tout s’est depuis enchaîné rapidement.

« J’ai participé à plusieurs courses provinciales comme le Grand prix cycliste de Charlevoix et chaque fois j’améliorais mes performances. Ma progression a été tellement grande que la coach du club élite a décidé de me recruter officiellement pour joindre l’équipe Desjardins Ford », raconte Ezékiel.

Accompagné de plusieurs avantages comme l’accès à un vélo haut de gamme et une foule d’équipements, accessoires et vêtements pour la pratique du sport ou la vie courante, Ezékiel Ouellet réalise encore à peine ce qui s’offre à lui. « Tout ce qu’on me propose, la valeur doit avoisiner les 35 000 $. Ça vient toutefois avec des obligations face à nos commanditaires », reconnaît-il.

Une nouvelle vie

Cette nouvelle vie qui à première vue semble enviable, Ezékiel avoue qu’il devra l’apprivoiser une bouchée à la fois. Son alimentation, à titre d’exemple, ne pourra se permettre les excès que s’offrent volontiers les jeunes hommes de 19 ans comme lui. Il devra également faire attention à sa santé afin d’éviter certaines problématiques auxquelles il a fait face dans la dernière année en raison d’entraînements intensifs.

« C’est beaucoup de choses à intégrer, ça demande de la discipline, mais je suis prêt pour ça et je suis de plus en plus conseillé de ce côté-là », dit-il.

Il entend d’autant plus prendre cette nouvelle vie au sérieux qu’elle lui offre déjà la chance de voyager au pays et à l’international. En mars, il prendra part à un camp d’entraînement en Espagne et il vise participer au Championnat canadien prévu à Edmonton en juin. Son rêve est aussi de prendre part à d’autres compétitions aux États-Unis et même en Europe. « J’ai été obligé de ramener mon programme d’étude sur quatre ans au Cégep », souligne l’étudiant de 2e année en Génie physique au Cégep de La Pocatière, qui souhaite mieux concilier ses études avec sa pratique du sport.

À Québec pour s’entraîner entre deux et trois fois par semaine depuis la période des Fêtes, Ezékiel Ouellet croit néanmoins que le jeu en vaut la chandelle. S’il s’applique à ses entraînements et lors des compétitions, il est conscient que la belle progression qu’il a vécue depuis un an peut se poursuivre et peut-être lui ouvrir les portes du professionnel.

« Je n’aurais jamais pensé que je me serais rendu là en si peu de temps quand j’ai commencé le cyclisme, mais constater aujourd’hui toutes les opportunités qui s’offrent maintenant à moi, ça fait rêver, c’est sûr, et ça me motive à poursuivre. »