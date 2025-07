Un parc canin inauguré à La Pocatière

Attendu depuis longtemps par les citoyens, un parc canin a été inauguré le 15 juillet à La Pocatière, au 1006, avenue de la Grande-Anse. D’une superficie de 1320 m2, il peut accueillir jusqu’à vingt chiens accompagnés de leur maître.

Louise Lacoursière, conseillère aux communications et au tourisme à la Ville de La Pocatière, a aussi été conseillère municipale de 2009 à 2017, et elle confirme que le projet de parc canin était dans les cartons depuis longtemps à la Ville. « J’en entends parler depuis au plus de dix ans, et nous avons longtemps cherché l’emplacement idéal, mais il y avait toujours quelque chose qui accrochait », rappelle Mme Lacoursière.

C’est qu’une telle infrastructure doit respecter la quiétude des voisins, en plus des exigences du plan d’urbanisme. Il fallait aussi un terrain qui permette aux chiens de se dégourdir en toute sécurité, et qui leur offre assez d’espace pour le faire. L’emplacement idéal a finalement été trouvé, à la suite de l’achat par la Ville de terrains appartenant à l’évêché, sur la route 132, à proximité du Grand labyrinthe Kamouraska.

L’espace est encadré de deux rangées d’arbres matures, dont l’ombre sera certainement appréciée, et qui atténueront les bruits de la route pour les usagers. Le terrain a été nivelé et clôturé, et on a refait la portion consacrée au stationnement, ajouté une poubelle et des panneaux qui affichent le règlement pour les usagers. Il en a coûté environ 40 000 $ à la Ville pour l’infrastructure.

Si on a voulu inaugurer rapidement l’espace pour en permettre l’usage, il reste toutefois quelques aménagements à finaliser. On prévoit ainsi ajouter d’ici quelques mois des modules de jeu pour les chiens, et quelques bancs pour leurs maîtres, sans oublier des distributeurs de sacs pour les petits cadeaux des quatre pattes. On envisage également d’amener l’eau sur le site, en collaboration avec des promoteurs privés qui se sont montrés désireux de s’impliquer dans le projet.

« Nous resterons à l’écoute des besoins exprimés par les utilisateurs du parc pour améliorer l’offre de service », explique Louise Lacoursière. Elle évoque des activités ponctuelles, comme un entraîneur qui donnerait des ateliers d’information pour les propriétaires, et affirme que la Ville est ouverte aux suggestions.

Quant au maire Vincent Bérubé, il s’est dit ravi de voir se concrétiser ce projet qui lui tenait à cœur : « Nous sommes très heureux de l’ouverture de ce parc, où les propriétaires de chiens et leurs compagnons pourront socialiser et échanger des trucs dans la convivialité, et en toute sécurité. »

Une page Facebook était déjà en ligne, et le terrain déjà utilisé avant même que les travaux soient achevés. Parions que maintenant que l’inauguration officielle a été faite, les utilisateurs seront nombreux à utiliser ce nouvel espace de socialisation.