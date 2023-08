Un Père Zim alliant traditions et nouveautés

Pour sa 45e édition qui s’est tenue du 11 au 13 août derniers, le festival du Père Zim de Sainte-Louise misait sur une programmation alliant la tradition, mais aussi la nouveauté.

Parmi les traditions, le gala de musique traditionnelle canadienne a réuni près de 300 personnes pour cette édition toute particulière en hommage à Réjean Lizotte, qui a mis en musique la carrière du défunt musicien de Sainte-Louise. Famille, amis et gens de la région se sont réunis pour se souvenir et danser au son de sa musique. Cette grande fête s’est terminée autour d’un repas de poulet BBQ Exceldor qui a ravi près de 400 festivaliers.

Parmi les nouveautés, notons la première édition du tournoi amical de dek hockey du Père Zim. Cinq équipes ont rivalisé pour gagner le trophée et la bourse qui était en jeu, sous le regard des nombreux spectateurs venus les regarder jouer et les encourager. Les joueurs ont impressionné plus d’un spectateur.

Notons également les soirées musicales qui ont permis de faire de belles découvertes musicales avec le duo Appalaches 47, Alex Paquette et Bosco Baker.

Le comité organisateur dresse un bilan positif de cette 45e édition et souligne l’apport important de ses bénévoles dans la réussite de l’événement. Notons de plus le soutien financier de nombreux commanditaires qui ont permis la tenue du festival.

Source : Festival du Père Zim