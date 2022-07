Un peu de tumulte pour Marie-Eve Proulx

Après quelques notes discordantes avec des élus du Kamouraska concernant le dossier de médecine vétérinaire à Rimouski, la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx semble rencontrer quelques difficultés dans Montmagny.

Dans un procès-verbal d’une séance de conseil de la MRC de Montmagny, un « incident » en lien avec un point de presse concernant le Complexe culturel et sportif en mai dernier a été souligné. On reprochait au bureau de la députée d’avoir insisté pour s’ingérer dans la rédaction d’un communiqué. Le bureau de la députée disait n’avoir reçu le communiqué conjoint que quelques minutes avant la conférence de presse et avait simplement suggéré quelques modifications mineures, s’est-on défendu.

La préfète de la MRC de Montmagny Jocelyne Caron a toutefois souligné à plusieurs médias qui l’ont questionnée, dont CMATV et Le Journal de Québec, que les relations étaient tendues entre la MRC et la députée en ce qui concerne ce projet. Le maire de Montmagny Marc Laurin s’est ensuite dissocié des propos de la préfète, indiquant avoir « de bonnes relations avec la députée et (je) me dissocie des propos de la préfète. Je souligne la bonne collaboration entre tous les partenaires, une approche positive et constructive conforme à mes valeurs », a-t-il déclaré.

Au bureau du premier ministre François Legault, on indique que « Mme Proulx entend collaborer avec tous les élus et les différents partenaires de la circonscription en ayant toujours en tête l’intérêt des gens de Côte-du-Sud. Défendre sa région, c’est ce qui la motive », écrit Marc Danis, attaché de presse de l’aile parlementaire. Il ajoute quà la suite de l’article du Journal de Québec, le maire de Montmagny et quelques autres maires de la circonscription ont réagi pour souligner leurs bonnes relations avec la députée et son bureau.

Médecine vétérinaire

Au Kamouraska, les échanges ont été plus difficiles ces derniers temps concernant le fait que La Pocatière aimerait accueillir le pavillon de médecine vétérinaire plutôt qu’à Rimouski. « Les échanges dans le dossier de la Faculté de médecine vétérinaire ont effectivement été laborieux à ce jour. Par contre, à l’avenir, je souhaite une saine et franche collaboration entre la MRC et notre députée, et ce, dans l’intérêt supérieur de nos citoyens et de notre territoire », a déclaré le préfet de la MRC Sylvain Roy.

Il ajoute qu’il comprend et soutient sa collègue préfète de la MRC de Montmagny qui « par le biais du conseil de la MRC, a concrètement confirmé que leur politique de harcèlement et leur code d’éthique doivent être respectés », soutient-il.

Au bureau de Mme Proulx, on indique que cette dernière ne fera pas de déclaration, car elle n’est pas impliquée dans ce qui a été rapporté au procès-verbal.