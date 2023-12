Un premier colloque régional en développement durable en Chaudière-Appalaches

Les Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) et les Centres d’aide aux entreprises (CAE) de Chaudière-Appalaches, en grande collaboration avec le Fonds Écoleader et Synergie Montmagny-L’Islet, annoncent la tenue de ConVERTgence, un colloque régional en développement durable, une première pour la région.

L’événement rassemblera des entreprises de tous les coins de la région dans un cadre propice aux échanges et à l’inspiration. Le colloque aura lieu le mercredi 24 janvier 2024 à la salle Desjardins du Centre récréatif de Saint-Henri.

ConVERTgence vise à inspirer les entreprises de la région en mettant en lumière les meilleures pratiques en matière de développement durable. Des conférenciers de renom partageront leurs expertises et leurs réussites, offrant aux participants une vision claire des opportunités et des bénéfices liés à ces pratiques innovantes.

0 Karine Therrien, membre du comité organisateur et directrice générale du CAE Beauce-Chaudière, exprime son enthousiasme de participer à la réalisation de cet événement novateur. « C’est avec une grande fierté que je m’associe à mes collègues pour organiser ce colloque régional. La qualité exceptionnelle des intervenants qui seront présents le 24 janvier reflète notre engagement commun en faveur du développement durable dans la région de Chaudière-Appalaches. »

Aurélie Bousquet, chargée de projet de Synergie Montmagny-L’Islet, rappelle pour sa part représenter « le premier projet d’économie circulaire à voir le jour en Chaudière-Appalaches en 2018. Synergie Montmagny-L’Islet est fière d’être partenaire de cet événement et de constater que l’ensemble de la région de Chaudière-Appalaches se mobilise autour du développement durable et accessoirement de l’économie circulaire ».

« L’adoption de pratiques écoresponsables est une opportunité stratégique pour les entreprises de la région. Celles qui se distinguent par leurs actions sont non seulement des pionnières du changement, mais elles sont également mieux positionnées pour prospérer dans le paysage économique émergent. ConVERTgence représente une occasion unique pour catalyser cette transition et j’encourage chaque entreprise à se joindre à nous » ajoute Josiane Fortin, conseillère en pratique d’affaires écoresponsable et technologies propres, Fonds Écoleader, Chaudière-Appalaches Économique.

L’événement sera remis au lendemain en cas de tempête. Pour plus d’informations sur le Colloque ConVERTgence Chaudière-Appalaches, ainsi que pour vous inscrire à cet événement exclusif, visitez le site web officiel : https://convertgence.info/.

Source : CAE Montmagny-L’Islet