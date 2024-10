Un premier cru réussi à Saint-Jean-Port-Joli

Plus de 300 personnes se sont rassemblées récemment à la Vigie du parc des Trois-Bérets lors de la première édition du Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli. Des producteurs locaux et une douzaine d’agences du Québec ont permis aux amateurs de vin de savourer des produits d’ici et d’ailleurs.

Le réputé sommelier Philippe Lapeyrie a partagé ses connaissances durant la soirée, contribuant à créer une ambiance conviviale et chaleureuse. « Un grand merci à tous les commanditaires et aux participants qui ont contribué au succès de ce premier Festival des vins. On vous donne rendez-vous pour la deuxième édition, le 13 septembre 2025 », a déclaré Natalie Richard, sommelière et organisatrice de l’événement.

Le Festival a dégagé un profit de plus de 5000 $ qui sera réparti entre trois organismes locaux : Apprendre autrement, sélectionné par le présentateur officiel Ecorad, Les Amis du Port-Joli et le Centre-femmes La Jardilec. (M.L.)