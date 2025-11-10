Un premier lieu de retour Consignaction à La Pocatière

Le système de consigne modernisé prend racine dans le Bas-Saint-Laurent avec l’ouverture du premier lieu de retour Consignaction à La Pocatière. Situé au Carrefour La Pocatière, au 615, 1re Rue Poiré, local 100, ce nouvel espace est entièrement dédié à la récupération des contenants de boissons consignés, et équipé d’appareils à la fine pointe de la technologie.

Selon Maryse Taupier, vice-présidente exploitation du réseau de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)/Consignaction, l’objectif est clair : « L’AQRCB/Consignaction propose une expérience renouvelée pour le retour des contenants de boissons consignés. Ce modèle de lieu de retour innove sur le plan de l’expérience client, tout en s’inspirant des meilleures pratiques. »

Le lieu de retour de La Pocatière offre deux formules : le retour à l’unité, avec des récupératrices automatisées où les citoyens sont remboursés sur place en argent ou par voie électronique, et le retour express, qui permet de déposer un sac de contenants non triés pour remboursement électronique après tri et décompte. Le service est offert du lundi au dimanche, de 8 h à 18 h, et jusqu’à 19 h les jeudis et vendredis, avec la présence de conseillers pour accompagner les usagers.

Un réseau en pleine expansion

Ce point de service s’inscrit dans un réseau provincial en croissance. Depuis 2024, le modèle traditionnel de retour chez les détaillants évolue vers un système hybride comprenant des lieux Consignaction et Consignaction+, ainsi que des zones de retour chez les commerçants participants. L’objectif : atteindre un taux de récupération de 90 % des contenants d’ici 2032.

Depuis le 1er mars 2025, la consigne s’applique aussi aux bouteilles de plastique de 100 ml à 2 l, incluant l’eau, les jus, les boissons pour sportifs, le lait et les spiritueux, soit environ 1,5 milliard de contenants supplémentaires. La troisième phase, prévue pour 2027, élargira la consigne aux bouteilles de vin et de spiritueux en verre, ainsi qu’aux contenants de carton multicouche.

Créée en 2001, l’AQRCB chapeaute le programme Consignaction, chargé de la mise en œuvre et de la gestion du système de consigne selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs. L’organisme regroupe les producteurs de boissons du Québec engagés dans la récupération, le recyclage et la valorisation des contenants.