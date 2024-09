Un premier rassemblement jeunesse en environnement

Du 18 au 20 octobre, le Bas-Saint-Laurent accueillera son premier rassemblement jeunesse en environnement. Organisé par le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES), cet événement est l’aboutissement du projet « 1000 jeunes écocitoyens pour transformer le monde », qui vise à sensibiliser et à mobiliser les jeunes de la région autour des enjeux écocitoyens, à travers des ateliers et un rassemblement en nature.

« Nous avons vu un grand enthousiasme chez les jeunes tout au long de notre tournée régionale. Ils ont envie de s’engager pour un monde plus juste et écologique », explique Gaëlle Baïlon-Poujol, formatrice et responsable du projet. Ce rassemblement, qui se déroulera au Village des Sources de Rimouski, permettra à 25 jeunes âgés de 15 à 25 ans de se rencontrer et d’échanger sur des solutions concrètes pour faire face aux défis environnementaux.

Le Kamouraska et le Témiscouata en action

Depuis mars, les ateliers écocitoyens ont déjà permis de rejoindre 881 jeunes dans 11 établissements du Bas-Saint-Laurent. Cependant, des places restent disponibles, notamment dans les MRC de Kamouraska et du Témiscouata. Ces ateliers offrent une occasion unique aux jeunes d’explorer des solutions locales pour des problèmes globaux.

Les élèves du Kamouraska, région fortement liée à l’agriculture et au fleuve Saint-Laurent, sont particulièrement sensibles à la protection de leur environnement et peuvent, par ces ateliers, approfondir leurs connaissances sur la biodiversité et la gestion des ressources naturelles.

« Il nous reste encore quelques places dans ces deux MRC. Nous invitons les enseignant.es à nous contacter rapidement pour que leurs élèves puissent bénéficier de cette expérience enrichissante », précise Mme Baïlon-Poujol.

Un programme en pleine nature

Le rassemblement d’octobre proposera un programme riche, conçu pour inspirer les jeunes à passer à l’action. En plus des moments de réflexion individuelle, les participants échangeront avec des experts sur des sujets variés tels que l’agriculture urbaine, la mobilité durable et la protection des écosystèmes. Ces échanges se dérouleront en pleine forêt, offrant un cadre propice à la réflexion et à la connexion avec la nature.

« Ce rassemblement ne se limite pas à des discussions théoriques. Nous voulons que les jeunes repartent avec des idées concrètes, et l’envie de s’impliquer davantage dans leurs communautés », ajoute Mme Baïlon-Poujol.

Un appel aux jeunes du Kamouraska

Ce rassemblement est une occasion pour les jeunes du Kamouraska et du Bas-Saint-Laurent de participer à un événement structurant. Grâce à la participation de nombreux partenaires, toutes les dépenses des participants seront couvertes (transport, hébergement, repas). Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant en ligne pour ce rendez-vous écocitoyen.

En parallèle, les ateliers écocitoyens se poursuivent pour atteindre l’objectif de 1000 jeunes sensibilisés. Cette initiative s’inscrit dans la mission du CIBLES, qui œuvre depuis 2003 pour encourager l’engagement citoyen face aux enjeux mondiaux et locaux.

