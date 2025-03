Un premier salon des métiers pour Montmagny-L’Islet

Le dynamisme du secteur manufacturier de Montmagny-L’Islet sera mis à l’honneur lors du tout premier salon des métiers Destination manufacturière Montmagny-L’Islet. Organisé par le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, l’événement se tiendra le mercredi 23 avril, de 10 h à 14 h, à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny.

Ce rendez-vous s’adresse à plus de 400 élèves, principalement de deuxième secondaire, et aux jeunes en adaptation scolaire, leur offrant une immersion directe dans l’univers industriel local. La tenue de ce salon revêt par ailleurs une importance capitale pour la MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet. En effet, en permettant aux jeunes de visiter près de 30 kiosques, ces derniers pourront rencontrer directement les représentants des entreprises du secteur manufacturier local. Les entreprises participantes auront ainsi le privilège de présenter leurs métiers, leur dynamisme et leurs valeurs, inspirant de cette manière la prochaine génération de travailleurs.

« Notre secteur manufacturier offre aux jeunes des carrières enrichissantes et porteuses d’avenir. Cette initiative est essentielle pour contrer l’exode des jeunes vers les centres urbains. La migration vers les grandes villes est une tendance préoccupante qui affecte le dynamisme de notre communauté. Des initiatives comme celle-ci sont cruciales pour inverser cette tendance, et encourager les jeunes à envisager un avenir professionnel dans leur région d’origine. Ce projet est le fruit d’une mobilisation locale qui démontre notre engagement collectif à bâtir une communauté forte. Nous désirons inspirer les jeunes, et mettre en valeur le savoir-faire de nos industries. C’est ensemble que nous dynamiserons notre région, et que nous offrirons à nos jeunes un avenir prometteur au sein de nos entreprises manufacturières locales », de conclure le comité organisateur de Destination manufacturière Montmagny-L’Islet.

L’initiative bénéficie du soutien financier du député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, ainsi que des MRC de Montmagny et de L’Islet. Le comité organisateur invite les entreprises manufacturières locales à préparer leur kiosque pour cet événement. Pour plus de détails, contacter le Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet au 418 248-9559.