Un prix provincial pour le Cirque de la Pointe-Sèche

Le Cirque de la Pointe-Sèche de Saint-Germain-de-Kamouraska a été coiffé du prix Innovation et développement de l’offre — Initiative de 100 000 $ et plus lors de la sixième édition des Prix excellence tourisme, pour son spectacle Charcoal présenté à l’été 2022.

Il s’agissait de la seconde nomination du Cirque à ces prix qui constituent la plus haute distinction de l’industrie touristique québécoise.

« On ne s’attendait pas à ça. On s’en allait là-bas en se disant : “Advienne que pourra!” C’est très agréable de constater que les gens de l’industrie touristique au Québec ont été conquis par notre proposition », a expliqué Elyme Gilbert, fondateur du Cirque de la Pointe-Sèche.

Ce prix vient en quelque sorte mettre un point final à la saison estivale du Cirque, qui présentait durant l’été sa troisième production À temps. Malgré la température qui laissait parfois à désirer, Elyme Gilbert a mentionné qu’il n’y a pas eu davantage de représentations annulées cette année que lors de l’été précédent.

« Notre spectacle se prêtait bien à la pluie. La saison a été extraordinaire, toute l’équipe également », a-t-il ajouté. Elyme Gilbert a également confirmé que des discussions sont déjà entamées avec le prochain metteur en scène qui sera derrière la quatrième production à venir en 2024.