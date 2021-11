Un prix provincial pour Léda Villeneuve de la Ferme ViGo

Son entreprise et celle de son conjoint Jean-François Goulet est spécialisée en production ovine, acéricole et d’œufs de consommation.

En effet, la Ferme ViGo est partenaire de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière. Des étudiants s’y rendent pour leurs cours pratiques. « Cette implication, on le fait car on en a envie, on veut aussi s’impliquer et partager notre passion », a dit l’agricultrice.