Un projet d’envergure nationale : La COFEC acquiert le Musée des Anciens Canadiens

La Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli (COFEC) a tout récemment mis la main sur le Musée de sculptures sur bois des Anciens Canadiens situé au 332, avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli, la première phase d’un ambitieux projet culturel évalué à près de 6 M$.

La Municipalité souhaitait mettre davantage en valeur son patrimoine sculptural tout en le conservant, notamment en raison de la possible fermeture définitive du Musée des Anciens Canadiens. Pour ce faire, elle a mandaté la Société du réseau ÉCONOMUSÉE® (SRÉ) pour qu’elle se penche précisément sur la préservation et la mise en valeur du patrimoine du musée et de la Maison Bourgault.

La COFEC ayant également pris l’initiative de vouloir prendre la direction du musée et du domaine Bourgault, avec l’appui de la Municipalité, les dés étaient finalement jetés pour la mise en place du projet Espace patrimoine – sculpture sur bois à Saint-Jean-Port-Joli.

Les enjeux étaient de taille, puisque la potentielle fermeture du Musée des Anciens Canadiens aurait fait en sorte que plus de 250 œuvres remarquables des Bourgeault et d’autres artistes locaux auraient été vendues à l’extérieur de la région, voire du Québec.

L’impact de cette fermeture, combiné à la perte du patrimoine matériel et immatériel de l’endroit, aurait ainsi porté un dur coup à l’économie et à l’identité même de Saint-Jean-Port-Joli. Il fallait donc, selon les autorités municipales, préserver l’intégrité et la valeur patrimoniale de la collection composée de sculptures des plus grands artistes et artisans de la région, ainsi que de la belle province.

« La Municipalité était très consciente qu’on ne pouvait laisser partir ce patrimoine. Elle avait donc besoin d’une organisation pour s’occuper de le garder sur son territoire », a expliqué au Placoteux Christiane Hardy, secrétaire à la COFEC.

La Corporation des fêtes et événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli a donc acheté le Musée des Anciens Canadiens, et est également en démarche pour acquérir la maison Médard-Bourgault, voisine du musée, ce qui comprend aussi un terrain qui descend jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Une offre d’achat aurait par ailleurs déjà été déposée en ce sens. « L’idée est de créer un pôle d’attraction majeur de la sculpture sur bois au Québec afin de faire rayonner davantage la région », a affirmé François Garon, directeur général de la COFEC.

Autre bonne nouvelle dans le dossier du projet Espace patrimoine – sculpture sur bois, puisque la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ) y offrira, à titre de partenaire collaborateur, des activités de formation, de médiation culturelle et de création, et ce, autant aux plus avancés qu’aux débutants, ce qui inclut également le grand public. La MMAQ participera du même souffle aux activités de financement qui auront lieu prochainement, afin de contribuer au succès du projet.

Notons que la COFEC est en démarche pour l’obtention de diverses subventions du gouvernement du Québec pour le financement de son projet novateur. Certaines confirmations auraient à ce sujet déjà eu lieu, ou seraient sur le point d’arriver.

« Les étoiles sont actuellement alignées pour notre projet, puisque tout se place comme initialement prévu », a déclaré avec enthousiasme M. Garon.

Quant à la phase deux, bien qu’on n’en connaisse pas encore tous les détails, elle devrait apparemment comporter l’achat d’un autre atelier de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli, avec la possible construction d’une annexe au bâtiment du Musée des Anciens Canadiens. Ladite phase comprendrait également d’autres innovations, qui au bout du compte assureraient à Saint-Jean-Port-Joli le titre de capitale canadienne de la sculpture sur bois.

L’Espace patrimoine, dans sa version définitive, devrait ainsi être inauguré en 2025. On estime que le projet pourrait générer des retombées financières de plus de 175 000 $ à Saint-Jean-Port-Joli dès sa première année d’ouverture, avec une estimation de 7500 visiteurs, jusqu’à un potentiel de 10 000 visiteurs. « Il s’agit d’un projet d’envergure nationale pour Saint-Jean-Port-Joli », a conclu, confiant, François Garon.