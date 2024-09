Un projet rassembleur pour les aînés des MRC de Montmagny et L’Islet

Afin de promouvoir un vieillissement en santé et dans la dignité tout en favorisant l’inclusion sociale, le Boulodrome de Montmagny situé au 25, Taché Ouest vient tout juste de lancer son nouveau projet Aînés en action et que ça roule, visant essentiellement à offrir des cours de pétanque sans frais aux aînés du secteur des MRC de Montmagny et de L’Islet. Financé par le programme Nouveaux horizons du gouvernement du Canada, le projet a bénéficié d’une somme de 19 340 $, et également de l’aide du Centre d’aide aux entreprises (CAE).

L’activité est offerte sans frais, incluant tout le matériel nécessaire ainsi que des collations durant les pauses jasette. « Ces moments de convivialité seront propices à contrer l’isolement, à détecter la maltraitance, et à stimuler la mémoire des participants. La pétanque, au-delà de son aspect ludique, est un excellent moyen de rester actif physiquement et mentalement. D’ailleurs, notre campagne de recrutement est déjà commencée, et nous avons déjà une dizaine d’inscriptions. Je tiens également à souligner que c’est tout à fait gratuit », commente Pierre Mercier, président du Boulodrome.

Le projet propose aussi de nombreux bénéfices pour les participants, notamment en luttant contre l’isolement social et en soutenant la littératie numérique des aînés, soit leur capacité à comprendre et à utiliser l’information au moyen des technologies.

« En répondant aux besoins des aînés de Montmagny-L’Islet de se maintenir en forme et de sociabiliser, ce projet exercera une influence positive sur leur qualité de vie et leur communauté. Le fait d’avoir un instructeur et une intervenante sur place permettra de détecter de possibles cas de maltraitance, tout en favorisant l’inclusion », ajoute M. Mercier.

Le député fédéral de la circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux, présent lors de l’annonce, s’est dit agréablement surpris de constater la qualité des installations du Boulodrome magnymontois. « Premièrement, je vais m’excuser, a dit le député d’entrée de jeu, car après dix ans à sillonner le comté, c’est la première fois que je mets les pieds au Boulodrome. Je peux vous dire avec certitude que le projet que vous avez mis en place aidera à faire sortir les aînés de leur isolement, et c’est tout à votre honneur d’avoir pensé à ce style de projet. Moi, je constate tous les jours qu’il y a beaucoup d’aînés qui ont peur, ou qui tout simplement évitent de sortir pour plusieurs raisons, et il faut aller chercher ces gens-là afin de leur permettre de socialiser, ce que fera votre projet. »

Les cours débuteront dès le jeudi 10 octobre. La campagne de recrutement pour accueillir les personnes désireuses de participer à ce projet est lancée, et il est possible de s’inscrire par téléphone au 418 248-0902, ou par courriel à boulodromemontmagny@hotmail.com ou à mercier.pierre@cgocable.ca.

« Vieillir en santé dans la dignité est un droit fondamental pour tous. Le conseil d’administration du Boulodrome de Montmagny est extrêmement fier de pouvoir présenter ce projet innovant qui répond aux besoins de nos aînés. Notre initiative, Aînés en action et que ça roule est bien plus qu’un simple cours de pétanque, c’est une occasion pour nos aînés de rester actifs et de socialiser, tout en bénéficiant d’un soutien précieux », conclut Pierre Mercier.